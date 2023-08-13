البرازيلي ميليتاو يواجه خطر الغياب عن ريال مدريد لنهاية الموسم للإصابة

برلين: يواجه البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم خطر الغياب عن الفريق لنهاية الموسم، بعدما تعرض لتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليسرى في المباراة التي فاز بها فريقه على أتلتيك بلباو 2 / صفر أمس السبت في مباراة الريال الافتتاحية بالدوري الإسباني.

وأكد الريال إصابة اللاعب الخطيرة اليوم الأحد، وذكر أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية “في الأيام القليلة المقبلة”، ولكنه لم يحدد فترة غيابه .

وذكر ريال مدريد في بيان :” بعد الفحوص التي خضع لها اللاعب إيدير ميليتاو، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى.

ويعتزم أيضا تيبو كورتوا، حارس المرمى، الخضوع لعملية جراحية بعدما تعرض لنفس الإصابة مؤخرا.

(د ب أ)