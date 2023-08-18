البرازيلي نيمار يصل إلى الرياض عشية تقديمه لاعباً للهلال- (صور وفيديو)

الرياض: وصل النجم البرازيلي نيمار إلى الرياض، الجمعة، للانضمام الى نادي الهلال الذي سيقدمه رسمياً السبت إلى جماهيره، حسب ما أفاد صحافيون، في آخر توقيع كبير للدوري السعودي الذي بات مرصعاً بنجوم عالميين.

وحطت الطائرة التي كانت تقل المهاجم البرازيلي قرابة الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي في مطار الطيران الخاص في الرياض، حيث اسُتقبل اللاعب الذي وضع وشاحاً أزرق بألوان الهلال فوق قميصه الأبيض، بحفاوة مع تقديم باقة زهور والقهوة العربية له.

ووقع نيمار، البالغ 31 عاما والذي أرتدى صليباً كبيراً ماسياً حول رقبته، على قمصان والتقط صوراً ذاتية مع معجبين تجمعوا في المطار.

وسيقيم الهلال، الفائز بالدوري السعودي 18 مرة (رقم قياسي) وبطولة دوري أبطال آسيا 4 مرات (رقم قياسي)، حفلا لتقديم نيمار مساء السبت قبيل مباراته في الجولة الثانية من الدوري أمام الفيحاء على ملعب الملك فهد في الرياض.

وقال مسؤول في رابطة مشجعي الهلال، فضّل عدم ذكر اسمه، “سنقيم حفلا كبيرا يليق بقيمة راقص السامبا نيمار”.

وأقام ناديا النصر والاتحاد حفلات صاخبة وجنونية لتقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة على التوالي، شهدت إطلاق عشرات الألعاب النارية واستخداما مكثفا للطائرات المسيّرة.

والثلاثاء، أعلن النادي الملقّب في السعودية بـ”الزعيم”، تعاقده مع نيمار قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأفاد مصدر في السعودية أنّ نيمار سينال راتبا ضخما مقدّراً بـ”100 مليون يورو (109 مليون دولار) سنوياً في عقد يمتد لعامين، ومثلها دفعها الهلال لنادي باريس سان جيرمان” كرسوم انتقال.

وانضم نيمار إلى كوكبة من النجوم الآخرين في الدوري السعودي مثل رونالدو والسنغالي ساديو مانيه (النصر)، الفرنسيين بنزيمة ونغولو كانتي (الاتحاد) والجزائري رياض محرز (الأهلي).

كما سينضم الى نجوم آخرين في فريقه الجديد على غرار البرتغالي روبن نيفيش، الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، السنغالي خاليدو كوليبالي ومواطنه مالكوم.

بعد ست سنوات متفاوتة قضاها في باريس، شهدت تسجيله 118 هدفا و70 تمريرة حاسمة في 173 مباراة في جميع المسابقات، يأمل لاعب سانتوس السابق أنّ يتوهج مجددا رفقة الهلال.

والموسم الماضي، فشل الهلال في الدفاع عن لقبيه في دوري أبطال آسيا والدوري السعودي، مكتفيا بالفوز بكأس ملك السعودية في ختام موسم محبط.

وفي مقابلة نشرها الهلال مساء الأربعاء، قال نيمار “هدفي إسعاد جماهير الهلال وبلوغ القمة دائمًا وسأبذل كل جهدي مع الفريق”.

(أ ف ب)