البرازيل تحقق الفوز الأول في كوبا أمريكا وتطيح بباراغواي خارج البطولة

واشنطن: حقق منتخب البرازيل فوزه الأول ببطولة كوبا أمريكا 2024 لكرة القدم بالفوز 4/1 على باراغواي، ليودع الأخير المسابقة من الدور الأول، فجر اليوم السبت.

وكان منتخب البرازيل استهل مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام كوستاريكا في المباراة الأولى، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في وصافة المجموعة الرابعة.

أما باراغواي فقد خسر مباراته الثانية بعد السقوط أمام كولومبيا بهدفين لهدف في الجولة الأولى، ليتأكد خروجه من البطولة قبل مواجهة كوستاريكا في الجولة الثالثة.

وسيلعب منتخب البرازيل في الجولة الثالثة ضد كولومبيا التي ضمنت التأهل للدور الثاني بعد الفوز بأول مباراتين على باراجواي 2/1 وكوستاريكا /3صفر.

ويدين منتخب البرازيل بفوزه الأول في كوبا أمريكا لنجمه فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الذي سجل الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 35 والخامسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، بينما أحرز سافينيو الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وأحرز عمر ألديريتي هدف باراغواي الوحيد بعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني.

ولكن ماركوس باكيتا الذي أضاع ركلة جزاء بالدقيقة 31 بالشوط الأول، اختتم رباعية البرازيل من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 65.

(د ب أ)