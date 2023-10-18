البرازيل تخسر أمام أوروغواي وتتلقى ضربة موجعة

مونتيفيديو: سجل داروين نونيز ونيكولاس دي لا كروز، هدفين ليمنحا أوروغواي الفوز 2-صفر على البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، الليلة الماضية بعد خروج نيمار من الملعب في وقت متأخر من الشوط الأول عقب تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة على ما يبدو.

افتتح نونيز التسجيل في الدقيقة 42 بضربة رأس وتحولت ليلة البرازيل من سيئ إلى أسوأ بعد دقيقتين عندما سقط نيمار بعد التحام مع دي لا كروز على الكرة.

وبدا الحزن واضحا على نيمار وغادر الملعب على نقالة بعد تلقي العلاج لعدة دقائق.

وقالت مصادر بالاتحاد البرازيلي إن المهاجم أصيب بالتواء شديد في الركبة اليسرى وسيخضع لفحوصات لتحديد ما إذا كانت هناك أي مشكلة كبيرة للأربطة.

وعزز دي لا كروز تقدم أصحاب الأرض بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 77 حيث قدم نونيز التمريرة الحاسمة.

وقال كاسيميرو قائد البرازيل لتلفزيون غلوبو: “نأمل ألا يكون الأمر خطيرا. إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، ونحن نحبه كثيرا. لقد عانى كثيرا من الإصابات وعندما يبدأ في استعادة عافيته يتعرض للإصابة مرة أخرى”.

واستحوذت البرازيل على الكرة في الشوط الأول لكن دون فعالية، وتقدمت أوروغواي من أول تسديدة على المرمى في المباراة.

وتلقى ماكسي أراوخو رمية تماس سريعة ومر خلف المدافع البرازيلي ماركينيوس قبل أن يمرر عرضية لنونيز ليسجل.

وظلت أوروغواي في المقدمة بعد الاستراحة، وعزز دي لا كروز تقدم أصحاب الأرض بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 77 حيث قدم نونيز التمريرة الحاسمة بعد استخلاص الكرة من مدافعين برازيليين داخل منطقة الجزاء.

وهذا أول فوز لأوروغواي على البرازيل منذ 2001.

وأنهت البرازيل المباراة دون أي تسديدات على المرمى، وتجرعت أول هزيمة لها في تصفيات كأس العالم منذ 2015 بعد أن خاضت 37 مباراة دون خسارة.

وبهذا الفوز، تقدمت أوروغواي للمركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد سبع نقاط بالتساوي مع البرازيل وفنزويلا.

(رويترز)