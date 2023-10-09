البرازيل تخصص ست طائرات لإجلاء رعاياها من إسرائيل والأراضي الفلسطينية

برازيليا: تعتزم الحكومة البرازيلية إرسال ست طائرات على الأقل لإعادة مواطنيها الراغبين في مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية بعد الهجوم الذي بدأته حركة حماس السبت، على ما أعلنت القوات الجوية البرازيلية الأحد.

وقال قائد القوات الجوية مارسيلو داماسينو للصحافة بعد اجتماع مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع في مقر الرئاسة في برازيليا “لدينا ست طائرات جاهزة” بسعة تصل إلى 230 راكبا.

وأضاف أن الهدف هو إجلاء “جميع البرازيليين الموجودين في المنطقة والراغبين” في المغادرة، ومن المقرر أن تنطلق أولى الرحلات الجوية بين الاثنين والثلاثاء.

وقال داماسينو إن عددا من المواطنين سبق لهم أن غادروا المنطقة على متن رحلات جوية تجارية.

وتقدّر الحكومة أن ثمة 14 ألف برازيلي يقيمون في إسرائيل و6 آلاف في الأراضي الفلسطينية، وأن “الغالبية العظمى منهم” تضررت جراء الهجمات، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم تحدد الوزارة إذا كان هناك برازيليون بين الضحايا والمفقودين.

(أ ف ب)