البرازيل تدين “الاحتلال العسكري” الإسرائيلي للضفة الغربية

بوغوتا: أدانت البرازيل “الاحتلال العسكري” الإسرائيلي للضفة الغربية في الآونة الأخيرة، وأبدت قلقها من العمليات الإسرائيلية المكثفة في مخيمات اللاجئين بالضفة.

وأفاد بيان للخارجية البرازيلية، الأحد، أن البرازيل تشعر بالحزن إزاء التهجير القسري لآلاف الفلسطينيين نتيجة الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأكد أن الحكومة البرازيلية تشعر بـ”القلق العميق” إزاء العمليات الإسرائيلية المكثفة في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة.

وشدد على أن البرازيل تدين أيضا “الاحتلال العسكري” الإسرائيلي للضفة الغربية في الآونة الأخيرة.

البيان أشار كذلك إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/ تموز 2024، والذي يعلن أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.

واختتم بالتأكيد على أهمية استمرار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في تنفيذ أنشطتها لصالح اللاجئين الفلسطينيين.

ومساء الأحد، اقتحمت دبابات إسرائيلية، مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، في تصعيد عسكري هو الأول من نوعه منذ عام 2002.

وشوهدت 3 دبابات إسرائيلية ترافقها آليات عسكرية تقتحم المخيم، في مشهد يعيد للأذهان اجتياح الضفة الغربية خلال عملية “السور الواقي” عام 2002.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية التي أطلق عليها اسم “السور الحديدي”، في مدن ومخيمات للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، وخاصة بمحافظات جنين وطولكرم وطوباس، مخلفا 61 شهيدا فلسطينيا وفق وزارة الصحة، إلى جانب نزوح عشرات الآلاف، ودمار واسع في ممتلكات ومنازل وبنية تحتية.

وتحذر السلطات الفلسطينية من أن تلك العملية هي في إطار مخطط حكومة نتنياهو لضم الضفة وإعلان السيادة عليها، وهو ما قد يمثل إعلانا رسميا لوفاة حل الدولتين.

ويأتي توسيع العمليات العسكرية شمال الضفة الغربية بعد تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، منذ بدء الإبادة في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 923 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)