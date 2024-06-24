البرازيل ترحل فلسطينيا وعائلته بناء على طلب واشنطن- (فيديو)

برازيليا: قالت مصادر بالشرطة الاتحادية البرازيلية، اليوم الإثنين، إن البرازيل رحلت عضوا في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وعائلته بناء على طلب من وزارة الخارجية الأمريكية.
وأضافت المصادر أن مسلم أبو عمر وابنه وزوجته الحبلى في شهرها السابع ووالدتها ألقي القبض عليهم في أثناء دخولهم إلى البرازيل عبر مطار جوارولوس في ساو باولو وجرى ترحيلهم جميعا على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية إلى الدوحة أمس الأحد.
وقال مسؤول أمني كبير في الشرطة البرازيلية “جاء الطلب من وزارة الخارجية الأمريكية… لقد تأكدت القاضية من أنه (أبو عمر) على صلة قوية بحماس”.
وأوقفت قاضية اتحادية في ساو باولو عملية الترحيل يوم السبت وطلبت بيانات من الشرطة، لكنها وافقت على ترحيل أبو عمر وعائلته بعد ذلك عقب استلام البيانات.
محكمة برازيلية توقف قرار ترحيل “مسلم أبو عمر” أستاذ جمعي و مدير مركز آسيا للأبحاث والحوار وعائلته من #البرازيل إلى ماليزيا، حيث قام البوليس الفيدرالي باعتقاله أمس السبت 22 يونيو، فور وصوله لمطار جوارولس في ساوباولو ، وكان معه زوجته الحامل وابنه و حماته، pic.twitter.com/pGzM9SGzhP
— Tasneem morad”cessar fogo já” 🇵🇸 (@MoradTasneem) June 23, 2024
وقال مصدر بالشرطة إن أبو عمر سافر جوا إلى البرازيل للمرة الأولى في أول يناير/ كانون الثاني، وهو اليوم الذي أدى فيه الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليمين الدستورية.
وقال السفير الفلسطيني في برازيليا إبراهيم الزبن إن أحدا لم يتواصل رسميا مع السفارة بخصوص أبي عمر. وأضاف في رسالة إلى رويترز “نثق في السياسة البرازيلية”.
وقال برونو هنريك دي مورا، محامي أبو عمر، إن الشرطة البرازيلية “وافقت ببساطة على طلب أمريكي دوافعه سياسية” استنادا إلى ظهور اسم أبي عمر على قائمة مراقبة الإرهابين التابعة للحكومة الأمريكية.
وأضاف مورا “تستخدم الولايات المتحدة هذه القائمة لتصعب الحياة على الناشطين المؤيدين للفلسطينيين”.
⚠️ ATENÇÃO
O professor palestino Muslim Abuumaar e sua família (filhos, esposa grávida de 7 meses e sogra de 69 anos) que foram detidos no aeroporto de Guarulhos com ordem de DEPORTAÇÃO pela PF SEGUEM DETIDOS
Recebemos informações de que eles estão sendo embarcados pic.twitter.com/uu17xbqgou
— Juventude Sanaúd (@SanaudJuventude) June 24, 2024
وقالت القاضية ميلينا دا كونيا في حكمها إن الشرطة الاتحادية تلقت إخطارا من السفارة الأمريكية بأن “أحد نشطاء حماس ويدعى مسلم أبو عمر” سيصل إلى البرازيل يوم الجمعة قادما من كوالالمبور.
واستندت القاضية في قرارها بالموافقة على عملية الترحيل على ما نشره أبو عمر على وسائل التواصل الاجتماعي عن اجتماعه في الدوحة مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
وأضافت أن الشرطة ساورها الشك في أن أبو عمر سافر إلى البرازيل مع عائلته لتلد زوجته هناك حتى يصبح طفلهما مواطنا يحمل الجنسية البرازيلية.
(رويترز)
عمل مخزي من السلطات البرازيلية.
الإمارات العربية المتحدة تشكل تهديدا حقيقيا على القضية الفلسطينية: منذ استشهاد محمود المبحوح في دبي وبتنسيق متكامل الأركان
مواطن برازيلي!!
وما قيمتها – انا فلسطيني واقيم بالنرويج منذ ١٥ عاما ولم اتقدم بطلب للحصول علي جنسيتها – ولن افعل ابدا
عالم زفت بزفت…😡
فلسطيني ،يعني له علاقة بحماس ، شي طبيعي، بدكم يكون له علاقة مع الصهاينة حتى ترضوا عليه .
لازم توقفوا بطريقكم مئات الملايين من البشر لأنهم مع غزة ومع المقاومة حماس البطولة اللي كسرت عنفوان وكبرياء وعنجهية ونفاق دولة الإحتلال الزائلة المزيفة المرعبة .
عاشت غزة…🇵🇸🇵🇸🇵🇸
دليل آخر على أن أمريكا لا تزال تتحكم في أنظمة أمريكا اللاتينية وأن مجرمي الحرب والإبادة في إسرائيل لا يزالون يسيطرون على الإسطبل الأبيض وساكنيه بواشنطن ، فيُطارد الضحية المدافع عن شعبه وأرضه ويطاع المجرم قاتل الأطفال والنساء بدلا من القبض عليه وشنقه ..
عمل مخزي من البرازيل
“وقال السفير الفلسطيني في برازيليا إبراهيم الزبن إن أحدا لم يتواصل رسميا مع السفارة بخصوص أبي عمر. وأضاف في رسالة إلى رويترز “نثق في السياسة البرازيلية”.” نعم! نعم! في وقت عزّت فيه المواقف!