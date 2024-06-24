البرازيل ترحل فلسطينيا وعائلته بناء على طلب واشنطن- (فيديو)

برازيليا: قالت مصادر بالشرطة الاتحادية البرازيلية، اليوم الإثنين، إن البرازيل رحلت عضوا في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وعائلته بناء على طلب من وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضافت المصادر أن مسلم أبو عمر وابنه وزوجته الحبلى في شهرها السابع ووالدتها ألقي القبض عليهم في أثناء دخولهم إلى البرازيل عبر مطار جوارولوس في ساو باولو وجرى ترحيلهم جميعا على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية إلى الدوحة أمس الأحد.

وقال مسؤول أمني كبير في الشرطة البرازيلية “جاء الطلب من وزارة الخارجية الأمريكية… لقد تأكدت القاضية من أنه (أبو عمر) على صلة قوية بحماس”.

وأوقفت قاضية اتحادية في ساو باولو عملية الترحيل يوم السبت وطلبت بيانات من الشرطة، لكنها وافقت على ترحيل أبو عمر وعائلته بعد ذلك عقب استلام البيانات.

محكمة برازيلية توقف قرار ترحيل “مسلم أبو عمر” أستاذ جمعي و مدير مركز آسيا للأبحاث والحوار وعائلته من #البرازيل إلى ماليزيا، حيث قام البوليس الفيدرالي باعتقاله أمس السبت 22 يونيو، فور وصوله لمطار جوارولس في ساوباولو ، وكان معه زوجته الحامل وابنه و حماته، pic.twitter.com/pGzM9SGzhP — Tasneem morad”cessar fogo já” 🇵🇸 (@MoradTasneem) June 23, 2024

وقال مصدر بالشرطة إن أبو عمر سافر جوا إلى البرازيل للمرة الأولى في أول يناير/ كانون الثاني، وهو اليوم الذي أدى فيه الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليمين الدستورية.

وقال السفير الفلسطيني في برازيليا إبراهيم الزبن إن أحدا لم يتواصل رسميا مع السفارة بخصوص أبي عمر. وأضاف في رسالة إلى رويترز “نثق في السياسة البرازيلية”.

وقال برونو هنريك دي مورا، محامي أبو عمر، إن الشرطة البرازيلية “وافقت ببساطة على طلب أمريكي دوافعه سياسية” استنادا إلى ظهور اسم أبي عمر على قائمة مراقبة الإرهابين التابعة للحكومة الأمريكية.

وأضاف مورا “تستخدم الولايات المتحدة هذه القائمة لتصعب الحياة على الناشطين المؤيدين للفلسطينيين”.

⚠️ ATENÇÃO O professor palestino Muslim Abuumaar e sua família (filhos, esposa grávida de 7 meses e sogra de 69 anos) que foram detidos no aeroporto de Guarulhos com ordem de DEPORTAÇÃO pela PF SEGUEM DETIDOS Recebemos informações de que eles estão sendo embarcados pic.twitter.com/uu17xbqgou — Juventude Sanaúd (@SanaudJuventude) June 24, 2024

وقالت القاضية ميلينا دا كونيا في حكمها إن الشرطة الاتحادية تلقت إخطارا من السفارة الأمريكية بأن “أحد نشطاء حماس ويدعى مسلم أبو عمر” سيصل إلى البرازيل يوم الجمعة قادما من كوالالمبور.

واستندت القاضية في قرارها بالموافقة على عملية الترحيل على ما نشره أبو عمر على وسائل التواصل الاجتماعي عن اجتماعه في الدوحة مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وأضافت أن الشرطة ساورها الشك في أن أبو عمر سافر إلى البرازيل مع عائلته لتلد زوجته هناك حتى يصبح طفلهما مواطنا يحمل الجنسية البرازيلية.

(رويترز)