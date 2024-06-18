البرازيل تسعى لاستعادة أمجادها في “كوبا أمريكا”

واشنطن: يسعى المنتخب البرازيلي لاستعادة أمجاده الكروية مرة أخرى عندما يشارك في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) التي تقام في أمريكا وتنطلق منافساتها في الفترة من 20 حزيران/ يونيو إلى 14 تموز/ يوليو المقبلين.

ويعد المنتخب البرازيلي واحدا من أنجح المنتخبات على مستوى العالم حيث أنه أكثر منتخب تتويجا بلقب بطولة كأس العالم، حيث توج باللقب خمس مرات: 1958، 1962، 1970، 1994 و2002.

كما أنه المنتخب الوحيد الذي لعب في جميع نسخ كأس العالم بدون أي غياب أو حاجة إلى خوض الملحق، والفريق الوحيد الذي فاز بكأس العالم في أربع قارات مختلفة: مرة في أوروبا (السويد 1958)، ومرة في أمريكا الجنوبية (تشيلي 1962)، ومرتان في أمريكا الشمالية (المكسيك 1970 والولايات المتحدة 1994)، ومرة في آسيا (كوريا الجنوبية / اليابان 2002).

وكان المنتخب البرازيلي أيضا الفريق الأكثر نجاحا في كأس القارات التي لم تعد قائمة الآن، حيث فاز بلقبها أربع مرات، في 1997 و2005 و2009 و2013.

ورغم النجاحات الكبيرة للمنتخب البرازيلي على المستوى العالمي، لكن نجاحاته على المستوى القاري تعد متوسطة نسبيا في ظل السيطرة الكبيرة لمنتخبي الأرجنتين وأوروغواي على ألقاب بطولة كوبا أمريكا.

ويعد المنتخب البرازيلي ثالث أكثر المنتخبات تتويجا بلقب كوبا أمريكا بعد منتخبي الأرجنتين وأوروجواي، حيث حصد المنتخب البرازيلي تسعة ألقاب مقابل 15 لقبا لكل من الأرجنتين وأوروغواي.

ومر على المنتخب البرازيلي عدة نجوم من الطراز العالمي، أمثال بيليه ورونالدو وكافو، أكثر لاعب خوضا للمباريات الدولية مع المنتخب البرازيلي برصيد 142 مباراة، وكارلوس ألبرتو توريس وروبرتو كارلوس وجيرسون وكاكا وريفالدو وجارينشا وزيكو وسقراط ودونجا وروماريو وبيبيتو.

ولكن كان لدى المنتخب البرازيلي جيلين ذهبيين الأول كان في الفترة من 1958 إلى 1970 بقيادة بيليه، ووقتها حقق هذا الجيل ثلاثة ألقاب للمونديال في 1958 و1962 و1970.

بعدها مر المنتخب البرازيلي بفترة من الجفاف وكانت بعد اعتزال الجيل الذي توج بلقب مونديال 1970، واستمرت هذه الفترة حتى عام 1990، ورغم أن هذه الفترة تعتبر انتقالية في تاريخ المنتخب البرازيلي، حقق المنتخب البرازيلي نتائج لا بأس بها حيث حقق لقب بطولة كوبا أمريكا في عام 1989 ، كما حصد المركز الرابع في كأس العالم 1974، كما احتل المركز الثالث في نسخة 1978.

ومع بداية التسعينيات ظهر الجيل الذهبي الثاني للمنتخب البرازيلي ولا يمكن اعتبار نجم واحد كان يقود هذا الجيل حيث كان يعج بالنجوم أمثال روماريو وريفالدو، ولكن كان النجم الأبرز هو رونالدو الملقب بالظاهرة.

وبالفعل نجح المنتخب البرازيلي في العودة لمنصات التتويج العالمية بتتويجه بلقب كأس العالم 1994، كما حل وصيفا في مونديال 1998 للمنتخب الفرنسي، كما توج بلقب مونديال 2002 بالإضافة لتتويجه بلقبين في كوبا أمريكا في 1997 و.1999

بعد تلك الفترة تراجع المنتخب البرازيلي على المستوى العالمي ولم يتمكن من تحقيق النتائج المرجوة على الصعيد الدولي، ولكنه تمكن من التتويج بثلاثة ألقاب لكوبا أمريكا في نسخ 2004 و2007 و2019.

ورغم أن المنتخب البرازيلي سيدخل منافسات بطولة كوبا أمريكا بدون نجمه، وهدافه التاريخي برصيد 79 هدفا، نيمار، لاعب الهلال السعودي، بسبب الإصابة، لكن دوريفال جونيور، مدرب المنتخب البرازيلي، سيعتمد على قائمة من اللاعبين المتميزين.

ولعل من أبرز الأسماء التي تتواجد في قائمة المنتخب البرازيلي، جابرييل مارتينيلي، لاعب أرسنال الإنجليزي، وفينيسيوس جونيور ورودريغو، ثنائي ريال مدريد الإسباني، وماركينيوس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وبرونو جيماريش، لاعب نيوكاسل الإنكليزي.

ويعد أغلى لاعب في قائمة المنتخب البرازيلي هو فينيسوس جونيور لاعب الريال حيث تبلغ قيمته التسويقية وفقا لموقع “ترانسفير ماركت، 150 مليون يورو.

وتبلغ قيمة المنتخب البرازيلي الحالية حوالي 18ر1 مليار يورو، حيث يعد أغلى منتخب من حيث القيمة التسويقية.

ويرغب جونيور في قيادة المنتخب البرازيلي للتتويج باللقب، لاسيما وأنه أحد المرشحين لنيل اللقب بعدما احتل المركز الثاني في النسخة الماضي.

ويعلم جونيور أن الضغوط على المنتخب ستكون كبيرة خاصة وأنه احتل المركز الثاني في النسخة الماضية، بعد الخسارة أمام الأرجنتين في المباراة النهائية، حيث أن الجماهير البرازيلية لن تقبل بخسارة جديدة أمام المنتخب الأرجنتيني حال تكررت.

ولكن مهمة دوريفال جونيور لن تكون سهلة على الإطلاق مع ارتفاع مستويات المنتخبات المشاركة في البطولة.

ويتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة الرابعة، ويبدأ مشوراه في البطولة بمواجهة كوستاريكا يوم 25 حزيران/ يونيو على ملعب صوفي، ثم يواجه منتخب باراجواي بعدها بأربعة أيام على ملعب أليجانت، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة كولومبيا يوم 3 تموز/ يوليو المقبل على ملعب ليفيس ستاديوم.

ويدخل المنتخب البرازيلي منافسات البطولة وهي يحتل المركز الخامس في آخر تصنيف صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم، علما بأن المنتخب البرازيلي احتل المركز الأول أكثر من مرة، فيما كان أقل مركز احتله في التصنيف هو المركز الثاني والعشرين في حزيران/ يونيو 2013.

يذكر أن المنتخب البرازيلي شارك في 37 نسخة من أصل 47 نسخة لكوبا أمريكا، حيث خاض 191 مباراة، حيث فاز في 108 مباراة وتعادل في 38 وخسر في 45، وسجل لاعبوه 430 هدفا وتلقت شباكه 204 أهداف.

وكانت أول مباراة دولية رسمية خاضها المنتخب البرازيلي أمام نظيره الأرجنتيني يوم 20 أيلول/ سبتمبر 1914 عندما خسر بثلاثية نظيفة.

أما أكبر انتصار حققه المنتخب البرازيلي كان على حساب منتخب بوليفيا عندما فاز 10 / صفر في نيسان/ أبريل 1949.

وكانت أكبر خسارة تعرض لها المنتخب البرازيلي أمام منتخب أوروغواي صفر / 6 في أيلول/ سبتمبر 1920، تليها الخسارة 1 / 7 أمام المنتخب الألماني في تموز/ يوليو 2014.

(د ب أ)