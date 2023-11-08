البرازيل تعتقل شخصين للاشتباه في اتصالهما بحزب الله والتخطيط لهجمات

ريو دي جانيرو: قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الشرطة الاتحادية البرازيلية اعتقلت، اليوم الأربعاء، شخصين في مجموعة يشتبه في تمويلها من حزب الله اللبناني وكانت تجهز لهجمات محلية مزعومة وتتطلع إلى استقطاب البرازيليين.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان إنها اعتقلت شخصين لم تذكر اسمهما بتهم تتعلق بالإرهاب في ساو باولو. ونفذت الشرطة أيضا عمليات تفتيش ومصادرة في ولايات ساو باولو وبرازيليا وميناس جيرايس. ولم يذكر بيان الشرطة حزب الله.

وقال وزير العدل فلافيو دينو في فعالية في ريو دي جانيرو “تجري الشرطة الاتحادية تحقيقا استنادا إلى فرضية وجود شبكة إرهابية تحاول ترسيخ دعائمها في البرازيل”.

وقال زعماء يهود لرويترز الشهر الماضي إنهم لاحظوا تزايد الخطاب المعادي للسامية عبر الإنترنت وسط تصاعد عالمي أوسع نطاقا في معاداة السامية منذ هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل والقصف الإسرائيلي الذي تلاه على قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد تعاون مع أجهزة الأمن البرازيلية ووكالات دولية أخرى لإحباط هجوم في البرازيل خطط له حزب الله.

وذكر المكتب أن الخلية يديرها حزب الله لتنفيذ هجوم على أهداف إسرائيلية ويهودية في البرازيل، مضيفا “كانت هذه شبكة واسعة عملت في دول أخرى”.

(رويترز)