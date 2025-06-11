البرازيل تفوز على باراغواي وتتأهل إلى كأس العالم

مونتيفيديو: حجزت البرازيل مقعدها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بفوزها 1-صفر على باراغواي اليوم الأربعاء، وأصبحت ثاني المتأهلين عن أمريكا الجنوبية من بين ستة مقاعد مباشرة، بعدما تأهلت الأرجنتين حاملة اللقب في مارس آذار الماضي.

وسجل مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور هدفا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول في ساو باولو، ليمنح مدرب البرازيل الجديد كارلو أنشيلوتي الانتصار في أول مباراة للفريق على أرضه تحت قيادته.

وعززت البرازيل رقمها القياسي باعتبارها الفريق الوحيد الذي شارك في كل نسخ كأس العالم، إذ من المقرر أن يشارك الفائز باللقب خمس مرات في النسخة 23 من كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

يمكن للإكوادور صاحبة المركز الثاني أن تضمن التأهل لكأس العالم إذا تجنبت الهزيمة في بيرو.

وفي وقت سابق، اقتربت أوروجواي من ضمان التأهل إلى كأس العالم بالفوز 2-صفر على ضيفتها فنزويلا في ملعب سينتيناريو، لتنهي مسيرة من أربع مباريات دون انتصار في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

هيمنت أوروجواي على معظم فترات الشوط الأول لكنها عانت في اختراق دفاع فنزويلا المنظم حتى وضع رودريجو أجيري صاحب الأرض في المقدمة في الدقيقة 42 بضربة رأس من ركلة ركنية نفذها ماكسي أراوخو نحو القائم البعيد.

وضاعف جورجيان دي أرسكايتا تقدم أوروجواي بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني بتسديدة رائعة في الزاوية العليا اليسرى ليمنح فريق المدرب مارسيلو بيلسا فوزا يضمن له على الأقل مقعدا في الملحق.

واحتاجت الأرجنتين إلى هدف من تياجو ألمادا في الدقيقة 81 لتفرض التعادل 1-1 على كولومبيا التي تقدمت عن طريق لويس دياز، لتتجنب الخسارة الثانية تواليا أمام فريق المدرب نيستور لورينسو.

وانتهت آمال تشيلي في التأهل إلى كأس العالم بالخسارة 2-صفر أمام بوليفيا، واستقال مدربها ريكاردو جاريكا بعد المباراة.

(رويترز)