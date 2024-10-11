البرازيل تفوز على تشيلي والأرجنتين تتعادل مع فنزويلا في تصفيات كأس العالم

سانتياجو (تشيلي): حققت البرازيل الباهتة فوزا صعبا 2-1 على مضيفتها تشيلي في وقت متأخر من مساء أمس الخميس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 بفضل هدف البديل لويز هنريكي في الدقيقة 89.

وبعد الخسارة المخيبة للآمال أمام باراجواي، كان يتعين على البرازيل أن تعوض تأخرها بهدف إذ وضع إدواردو فارجاس تشيلي في المقدمة بضربة رأس رائعة بعد عرضية فيليبي لويولا في الدقيقة الثانية.

وأهدرت تشيلي عدة فرص لتعزيز تقدمها لكن البرازيل تمكنت من إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندما انطلق سافينيو بشكل جيد من الناحية اليمنى ومرر عرضية إلى إيجور جيسوس الذي وضع الكرة برأسه في المرمى.

وسيطرت البرازيل على مجريات الشوط الثاني وسجلت هدف الفوز الباهت في وقت متأخر من المباراة من تسديدة رائعة من لويز هنريكي زميل جيسوس في فريق بوتافوجو الذي سدد كرة قوية من حافة منطقة الجزاء لتضمن بطلة العالم خمس مرات ثلاث نقاط كانت في أمس الحاجة إليها.

وتقدمت البرازيل بهذا الفوز إلى المركز الرابع في الترتيب برصيد 13 نقطة، وتتأخر بفارق نقطتين عن أوروجواي صاحبة المركز الثالث وثماني نقاط عن الأرجنتين المتصدرة.

فنزويلا تتعادل مع الأرجنتين 1-1 بتصفيات كأس العالم مع عودة ميسي

في مباراة أخرة، تعادلت الأرجنتين 1-1 مع فنزويلا في وقت متأخر من مساء أمس الخميس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وشهدت المباراة عودة قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي للعب على المستوى الدولي بعد تعافيه تماما من إصابة تعرض لها في نهائي كوبا أمريكا أمام كولومبيا في يوليو تموز الماضي.

وسدد ميسي (37 عاما) كرة قوية تصدى لها حارس مرمى فنزويلا وتابعها أوتامندي الذي أحرز هدف تقدم الأرجنتين بعد 13 دقيقة من انطلاق المباراة التي تأخرت نصف ساعة بسبب الأمطار الغزيرة.

وقدم حارس المرمى الأرجنتيني جيرونيمو رولي، الذي حل محل إيميليانو “ديبو” مارتينيز الذي يقضي عقوبة الإيقاف مباراتين بسبب سلوكه المسيء، أداء رائعا ليتصدى لتسديدات سولومون روندون في الشوط الأول.

لكن المهاجم الفنزويلي صاحب العزيمة أدرك التعادل في الشوط الثاني بضربة رأس استثنائية بعد تمريرة عرضية من يفرسون سوتيلدو ليتقدم فريقه مؤقتا إلى المركز السادس في الترتيب برصيد 11 نقطة.

سعت الأرجنتين للفوز بعد أن دفع مدربها ليونيل سكالوني بكل من لياندرو باريديس ولاوتارو مارتينيز قبل خمس دقائق من نهاية المباراة لكن الملعب المبتل بسبب الأمطار زاد من نقاط ضعف الفريق المتوج بكأس العالم.

وقال ميسي لمحطة (تي.واي.سي) التلفزيونية الرياضية “كانت مباراة مروعة. لم نتمكن حتى من لعب تمريرتين متتاليتين، وتوقفت الكرة بسبب المياه في الملعب. من الصعب اللعب في هذه الظروف، الملعب لم يساعد”.

وأضاف المدافع رودريجو دي بول “أفضل ظروف لعب بالنسبة لنا هي أن يكون هناك ملعب جيد وطقس جيد وأن تنطلق الكرة. نحن لا نطلب الكثير، أليس كذلك؟”.

وحافظت الأرجنتين على صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة وستواجه بوليفيا يوم الثلاثاء، بينما تحل فنزويلا ضيفة على باراجواي.

(رويترز)