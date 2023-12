البرازيل تُحيي الذكرى الأولى لرحيل بيليه- (صور وفيديو)

ساو باولو: أحيَت البرازيل الجمعة الذكرى السنوية الأولى لرحيل أسطورة كرة القدم بيليه، خصوصاً في مدينتي سانتوس حيث بدأ مسيرته وريو دي جانيرو، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي سانتوس، بالقرب من ساو باولو، أُقيم قدّاس في المتحف المخصص لمسيرة بطل العالم ثلاث مرات (1958، 1965، و1970)، الذي توفي في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2022 بسبب سرطان القولون عن عمر يناهز 82 عاماً.

وفي هذه المدينة التي لعب فيها بين عامي 1956 و1974، يرقد “الملك” في ضريح زاره آلاف المعجبين منذ افتتاحه في أيار/ مايو الماضي.

ونشر النادي، وهو الوحيد في البرازيل الذي لعب فيه إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، وهو الاسم الحقيقي لبيليه، مقطع فيديو لإحياء الذكرى مع صورة مصحوبة بتعليق “عام من دون إدسون، لكن بيليه أبدي”.

One year ago today, we said farewell to Pele, one of the greatest ever. 💚

His legacy will be remembered forever. ♾ pic.twitter.com/ZVDv32Gh4N

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 29, 2023