البرازيل تُوجب على “تيك توك” اتخاذ إجراءات لحماية بيانات القاصرين

ساو باولو: نبّهت البرازيل منصة “تيك توك” الصينية إلى وجوب اتخاذ إجراءات لحماية البيانات الشخصية للقاصرين تحت طائلة فرض عقوبات عليها إذا لم تلتزم هذه الشروط.

وأوضحت الهيئة الوطنية لحماية البيانات في بيان أنها رصدت “مؤشرات على انتهاكات” المنصة المعايير البرازيلية في شأن استخدام القاصرين الإنترنت.

كذلك أفادت هذه الهيئة التابعة لوزارة العدل بوجود “مؤشرات على مخالفات” في آليات التحقق من عمر المستخدمين.

ويتمثل الإجراء الرئيسي الذي طلبت الهيئة الوطنية لحماية البيانات من “تيك توك” اتخاذه في غضون عشرة أيام عمل، في إلغاء خاصيّة تتيح النفاذ إلى محتوى المنصة من دون الحاجة إلى فتح حساب أولاً.

وتُمكّن هذه الخاصيّة المستخدم من مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة التي تحظى بشعبية كبيرة في أوساط المراهقين من دون أن يضطر إلى الإفصاح عن عمره.

كذلك ينبغي على “تيك توك” التابعة لشركة “بايت دانس” الصينية أن تقدّم إلى الهيئة البرازيلية في غضون عشرين يوم عمل خطة لتحسين آليات التحقق من أعمار مستخدمي المنصة.

وأوضحت الهيئة البرازيلية أن “لا صفة عقوبات” بعد لهذه المتطلبات، لكنّها حذّرت من أن عدم الوفاء بها “سيُعَدُّ ظرفا مُشَدِّدا” في إجراءات قد تُفضي إلى فرض عقوبات.

كذلك شرعت الهيئة في إجراءات إدارية للتحقُّق مما إذا كانت “تيك توك” عمدت بصورة غير مشروعة إلى جمع بيانات شخصية لقاصرين برازيليين.

وقد تُفرَض على المنصة عقوبات أيضا إذا ثبت أنها أقدمت على ذلك.

وبدأ إجراء لمراقبة أنشطة “تيك توك” في البرازيل عام 2021 استنادا على معلومات في الصحافة الأوروبية عن الممارسات المسيئة في إدارة البيانات الشخصية للمستخدمين.

