البرازيل ستنضم إلى إعلان التعاون الخاص بـ«أوبك+» دون الالتزام بحصص الإنتاج

■ ساو باولو – رويترز: قالت وزارة الطاقة البرازيلية يوم الثلاثاء إن البرازيل أنها قررت الالتزام بما يعرف بـ«إعلان التعاون الخاص» لتحالف «أوبك+» للدول المنتجة للنفط، مما أضفى طابعاً رسمياً على خطوة أعلنتها في 2023.

والبرازيل هي أكبر منتج للنفط في أمريكا الجنوبية. وبلغ إنتاجها وفقا لبيانات رسمية 4.32 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2024.

وستنضم البرازيل في إعلان مجموعة أوبك+ إلى دول منها روسيا، لكن من غير المتوقع أن تشارك في حصص الإنتاج التي تتفق عليها الدول الأعضاء.

وقالت الوزارة في بيان إن الخطوة تظهر «أهمية البرازيل المتزايدة في سوق النفط والغاز»، مضيفة أن البلاد «ستواصل تطوير سياساتها في مجال الطاقة بما يتفق مع مصالحها».

وأضافت الوزارة «من المهم التأكيد على أن الإعلان لا يتضمن مشاركة الدول في القرارات الهادفة إلى خفض إنتاج النفط».

وكانت البرازيل قد ذكرت في أواخر 2023 أنها ستنضم إلى إعلان تعاون أوبك+، لكن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قال لاحقا إن بلاده لن تنضم إلى تحالف أوبك+ كدولة كاملة العضوية وستسعى بدلا من ذلك إلى الانضمام كمراقب.

وقال ألكسندر سيلفيرا وزير المناجم والطاقة البرزايلي في مؤتمر صحفي أمس الأول أن «تحالف أوبك+ مجرد منتدى لمناقشة الاستراتيجيات بين الدول المنتجة للنفط. لا ينبغي لنا أن نخجل من كوننا منتجين للنفط. فالبرازيل بحاجة إلى النمو والتطور وخلق الدخل وفرص العمل».

يذكر أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بدأ ولايته الثالثة في عام 2023 مروجا لنفسه باعتباره مدافعا عن البيئة، وعمل على الحد من عمليات قطع الأشجار في غابات الأمازون المطيرة وحماية حقوق السكان الأصليين. لكنه قال أيضا أن عائدات النفط يمكن أن تمول التحول إلى الطاقة الخضراء.

وخلال الأسابيع الأخيرة ضغط الرئيس على هيئة حماية البيئة للموافقة على القيام بأعمال تنقيب استكشافية بالقرب من فم نهر الأمازون إحدى أكثر مناطق التنوع الأحيائي في العالم.

وتعتبر البرازيل سابع أكبر منتج للنفط في العالم بإنتاج يبلغ حوالي 3ر4 مليون برميل يوميا بما يعادل حوالي 4% من إجمالي الإنتاج العالمي وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

من جهة ثانية قالت الحكومة إن البرازيل قررت أيضا الانضمام إلى «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرِنا)» و«وكالة الطاقة الدولية».