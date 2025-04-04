البرتغالي برونو فيرنانديز أفضل لاعب بالبريميرليغ لشهر مارس

لندن: أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم “البريميرليغ”، الجمعة، فوز البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل لاعب لشهر مارس، وذلك للمرة الأولى هذا الموسم.

وساهم الدولي البرتغالي (30 عاما) الذي يقضي موسمه الخامس داخل قلعة “أولد ترافورد” في جميع الأهداف الأربعة التي سجلها مانشستر يونايتد خلال مارس دون هزيمة.

وبدأ فيرنانديز الشهر بهدف رائع من ركلة حرة، حيث تعادل “الشياطين الحمر” مع أرسنال 1-1، ثم أضاف تمريرتين حاسمتين، وأحرز هدفا آخر في فوز الشياطين الحمر على ليستر سيتي بنتيجة 3-0 .

وهذه هي المرة الخامسة التي يفوز فيها فيرنانديز بجائزة أفضل لاعب في الشهر، لكنها المرة الأولى منذ خمس سنوات، بعد أن حصل على جوائزه الأربع السابقة في عام 2020، عندما تم تكريمه في فبراير ويونيو ونوفمبر وديسمبر.

في الوقت نفسه حصد مواطنه نونو سانتو المدير الفني لنوتينغهام فورست بجائزة أفضل مدرب للشهر ذاته ليفوز بالجائزة للمرة السابعة في مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز والثالثة هذا الموسم.

وتفوق سانتو، الذي فاز بالجائزة في أكتوبر وديسمبر 2024، على البرتغالي الآخر روبين أموريم مدرب مانشستر يونايتد والألماني فابيان هورزيلر مدرب برايتون في نتيجة التصويت.

(الأناضول)