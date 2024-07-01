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البرتغال تهزم سلوفينيا بركلات الترجيح وتتأهل للقاء فرنسا بدور الثمانية

منذ ساعة واحدة

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فرانكفورت (ألمانيا):  أهدر كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الوقت الإضافي لينتهي بالتعادل السلبي وتصدى ديوجو كوستا لثلاث ركلات ترجيح لتتغلب البرتغال على سلوفينيا 3-صفر بركلات الترجيح اليوم الاثنين وتتأهل على حسابها إلى دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 حيث تلتقي مع فرنسا التي تأهلت بالفوز 1-صفر على بلجيكا.

ولم ينجح أي من الفريقين في هز شباك منافسه طوال الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة، وتعرض رونالدو لصدمة قوية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من الوقت الإضافي عندما أضاع فرصة التسجيل من ضربة جزاء إذ تصدى الحارس السلوفيني يان أوبلاك للكرة.

وانخرط رونالدو في البكاء واستمر التعادل السلبي حتى النهاية ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وسجل للبرتغال رونالدو وبرونو فرنانديز وبرناردو سيلفا، بينما تصدى الحارس ديوجو كوستا للركلات الثلاث التي سددها يوسيب إليتشيتش ويوري بالكوفيتش وبنيامين فيربيتش.

وتقام مباراة البرتغال وفرنسا في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل في هامبورغ.

(رويترز)

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