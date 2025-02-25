البرد القارس يودي بحياة 6 أطفال حديثي الولادة في غزة

غزة- “القدس العربي”:

في حادث كشف مجددا عن سوء الأوضاع المعيشية والطبية في قطاع غزة، بسبب تبعات العدوان الإسرائيلي الذي استمر أكثر من 15 شهر، توفي ستة أطفال رضّع من البرد الشديد.

القلوب تتجمد بردا

وقضى الأطفال الستة بعد أن تجمدت قلوبهم من شدة البرد، دون أن تجد أسرهم الألبسة أو الأغطية اللازمة لتوفير الدفء لهم، تاركين خلفهم آلاف الأطفال الغزيين الذين يرتجفون في هذا الوقت من البرد، الذي صاحب منخفضا جويا قطبيا هو الأعمق منذ بداية فصل الشتاء.

وأعلن مستشفى أصدقاء المريض، وهو واحد من المستشفيات القليلة التي جرى إعادة ترميمها في مدينة غزة، ليعمل بأقل طاقة، بعد تعرضه لتدمير كبير من قبل جيش الاحتلال خلال الحرب، عن وفاة 3 أطفال نتيجة البرد، وانعدام وسائل التدفئة.

وقال المدير الطبي للمستشفى سعيد صلاح، إن قسم الحضانة استقبل 8 حالات تعاني من البرد الشديد المعروف بـ”Cold Injury”، حيث تم إدخال هذه الحالات إلى قسم العناية المركزة. وحسب الدكتور صلاح، فإن عملية إنقاذ ثلاثة أطفال لم تنجح، حيث توفوا بعد ساعات من دخولهم المشفى، وكانوا في أعمار صغيرة (يوم إلى يومين) وأوزانهم بين 1.7 كيلوغرام و2 كيلوغرام، فيما لا تزال في المشفى ثلاث حالات خطيرة.

وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، توفيت الرضيعة شام الشنباري (60 يوما) جراء البرد القارس داخل خيمة نزوح أسرتها في منطقة المواصي.

ونقلت تقارير محلية عن مدير عام المستشفيات الميدانية في غزة مروان الهمص، القول إن عدد الوفيات من الأطفال بسبب البرد القارس ارتفع إلى 6.

ويضاف هؤلاء الأطفال إلى سبعة آخرين، قضوا في نهاية العام الماضي، خلال موجات برد صاحبت أمطارا غزيرة هطلت على قطاع غزة.

نقص الملابس والأغطية

ولا تملك عوائل غزة القدر الكافي من الملابس الشتوية والأغطية اللازمة، لتدفئة أبدانها خاصة الأطفال، بسبب تدمير منازلهم أو حرقها من قبل جيش الاحتلال خلال فترة الحرب. وفي بدايات الحرب اضطرت عوائل غزة إلى النزوح إلى مناطق الوسط والجنوب، دون أن تجمل سوى ما عليها من ملابس.

وتضطر هذه الأسر لوضع أكثر من طفل تحت غطاء واحد، دون أن يكفي ذلك لشعورهم بالدفء.

وتعاني الأسر التي تسكن في خيام النزوح بشكل أكبر من فصل الشتاء، حيث تتدنى داخل الخيام درجات الحرارة بشكل أكثر، فيما تتسرب مياه الأمطار إلى ملابسهم وأغطيتهم، وفي كثير من الحالات تغرق مناطق النزوح، لوقوعها في مناطق منخفضة أو في مناطق تعرضت بنيتها التحتية للتدمير المتعمد.

غرق خيام النزوح

وللمرة الخامسة منذ بدء فصل الشتاء الحالي، تضررت خيمة نزوح محمود عامر، في أحد المناطق الواقعة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، رغم اتخاذه خطوات استباقية قبل المنخفض بناء على تعليمات جهاز الدفاع المدني، وقام بوضع كومة من الرمال أمام الخيمة، لتوجيه مياه الأمطار الغزيرة إلى مكان آخر، بحيث لا تتسرب إلى داخل خيمته التي تأوي ستة أفراد بينهم أطفال. ويشير هذا الرجل وهو في بداية الخمسينيات من العمر، إلى أن خيمته التي تسلمها من إحدى المؤسسات الإغاثية الدولية اهترأت وتمزقت الكثير من قطعها، ما دفعه لوضع قطع بلاستيكية أخرى لتغليفها على أمل منع دخول البرد والمطر، غير أن ذلك لم يجد نفقا.

وقد طالب هذا المواطن في حديثه مع “القدس العربي”، بأن تحصل أسرته على “كرفان” للإقامة، خاصة وأن منزله في مدينة غزة دمر بالكامل خلال أحد الاجتياحات الإسرائيلية للمدينة فترة الحرب، على أمل أن لا يتعرض لاحقا لما يعانيه خلال فصل الشتاء، وأيضا خلال فصل الصيف، حيث تصبح درجات الحرارة لا تطاق داخل الخيام، والتي تتحول إلى ما يشبه الأفران، ويضيف هذا الرجل “سابقا قبل الحرب كان الجميع يفرح مع بدء المنخفضات وتساقط الأمطار، لما تحمله من خيرات”، وأضاف “الآن لا أحد يرغب في نزول المطر”.

وفي مناطق نزوح أخرى دمرت الأمطار خيام نازحين كثيرة، كما اشتكى السكان من غرق مناطق سكنهم، جراء تجمع برك المياه، ويقول أبو الهيثم وهو رجل في منتصف الأربعينيات: “صحيح القصف توقف، لكن معاناتنا ما خلصت”، وكان يشير إلى استمرار سوء الأوضاع المعيشية في خيام النزوح، وأضاف: “كيف بدها تحمينا من المطر شوية (بعض) قطع البلاستيك”، ويقصد قطع النايلون والشوادر التي توزعها جهات دولية، لوضعها أعلى الخيام لمنع تسرب مياه المطر.

ورغم دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي، إلا أن حياة العزيين لم تتغير، بل إنها زادت قسوة، خاصة مع عودة سكان غزة وبلدات الشمال للسكن على أطلال الدمار، بعد نزوح قسري في الوسط والجنوب لأشهر طويلة.

وبهدف التخفيف من الأزمة، تواصل مؤسسات دولية وأخرى إغاثية محلية إقامة معسكرات من الخيام، إما في ساحات مراكز الإيواء المدمرة، والتي كانت في السابق مدارس، أو في ساحات عامة وقرب الأحياء السكنية المدمرة، وتضطر الأسر للسكن في هذه الخيام في ظل ظروف معيشية صعبة، خاصة وأن نحو 1.5 مليون من أصل 2.2 مليون نسمة أصبحوا بلا مأوى.