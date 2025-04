البرلمانية أوكاسيو كورتيز ترد على تعليقات “قاتمة” للسيناتور جون فيترمان بشأن غزة- (تدوينة)

نيويورك- “القدس العربي”: ردت البرلمانية التقدمية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز (ديمقراطية من نيويورك) على السيناتور جون فيترمان (ديمقراطي من بنسلفانيا) بسبب ما وصفته بمحاولته “القاتمة” لتبرير الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكان فيترمان، وهو داعم صريح للاحتلال الإسرائيلي، قد نشر لقطة شاشة لتقرير يتحدث عن انتقادات أوكاسيو لإدارة الرئيس جو بايدن بسبب تسليحها لإسرائيل، وكتب فيترمان على منصة “إكس”: “هذه المأساة في غزة تقع على عاتق حماس بنسبة 100%”، “توقفوا عن استخدام المدنيين والمستشفيات كدروع بشرية، واستسلموا، وأطلقوا سراح جميع الرهائن المتبقين، وسوف ينتهي هذا الأمر”.

وردت أوكاسيو كورتيز على فيترمان بالقول “أنا أهتم بموت الأطفال الصغار. أنا أهتم بحقوق الإنسان. أنا أهتم بأن أسلحة بقيمة مليارات الدولارات من دافعي الضرائب الأمريكيين تُرتكب فظائع لا توصف.. أنا أهتم بما يكفي لكي نصبح أفضل”، وأضافت: “آمل أن تمنحك هذه المحاولة القاتمة ما تسعى إليه”، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

I dunno man. I care about little kids dying. I care about human rights. I care that billions of US tax dollars’ worth of weapons are carrying out unspeakable atrocities.

I care enough for us to do better.

Hope this bleak dunk attempt gets you whatever it is you’re going for. https://t.co/aGSDfSdrUI

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 15, 2024