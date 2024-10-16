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البرلمانية أوكاسيو كورتيز ترد على تعليقات “قاتمة” للسيناتور جون فيترمان بشأن غزة- (تدوينة)

16 - أكتوبر - 2024

رائد صالحة
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نيويورك- “القدس العربي”: ردت البرلمانية التقدمية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز (ديمقراطية من نيويورك) على السيناتور جون فيترمان (ديمقراطي من بنسلفانيا) بسبب ما وصفته بمحاولته “القاتمة” لتبرير الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكان فيترمان، وهو داعم صريح للاحتلال الإسرائيلي، قد نشر لقطة شاشة لتقرير يتحدث عن انتقادات أوكاسيو لإدارة الرئيس جو بايدن بسبب تسليحها لإسرائيل، وكتب فيترمان على منصة “إكس”: “هذه المأساة في غزة تقع على عاتق حماس بنسبة 100%”، “توقفوا عن استخدام المدنيين والمستشفيات كدروع بشرية، واستسلموا، وأطلقوا سراح جميع الرهائن المتبقين، وسوف ينتهي هذا الأمر”.

وردت أوكاسيو كورتيز على فيترمان بالقول “أنا أهتم بموت الأطفال الصغار. أنا أهتم بحقوق الإنسان. أنا أهتم بأن أسلحة بقيمة مليارات الدولارات من دافعي الضرائب الأمريكيين تُرتكب فظائع لا توصف.. أنا أهتم بما يكفي لكي نصبح أفضل”، وأضافت: “آمل أن تمنحك هذه المحاولة القاتمة ما تسعى إليه”، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

وقالت البرلمانية الديمقراطية، الإثنين، إن الأهوال التي تتكشف في غزة كانت بسبب حكومة “نتنياهو غير المقيدة تمامًا” التي تسلّحها إدارة بايدن.

وأكدت أن “هذه إبادة جماعية للفلسطينيين”، مضيفة أن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن “تمكينها”.

وقد سلطت الحرب الإسرائيلية على غزة الضوء على الانقسامات بين الديمقراطيين في الكونغرس.

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