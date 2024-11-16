البرلمانية إلهان عمر تتعرض للمضايقة من “غوغاء” داعمين للاحتلال الإسرائيلي في أروقة الكونغرس: “اذهبي إلى غزة”- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: لم تتردد البرلمانية التقدمية إلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا)، التي دعت منذ فترة طويلة إلى وقف الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة، وحثت إدارة الرئيس جو بايدن على حجب المساعدات العسكرية الأمريكية عن إسرائيل، في الرد عندما تعرضت للمضايقة يوم الأربعاء في الكابيتول هيل (الكونغرس).
وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي للبرلمانية الشجاعة وهي محاطة بغوغاء من الداعمين للاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتها دخول المصعد والذين قالوا لها “اذهبي إلى غزة يا عزيزتي”.
Man tells Rep. Ilhan Omar (D-Minn.) to “go to Gaza, sweetheart.” She responds with a blunt “F– you.”pic.twitter.com/lxrU0vUwhi
— NewsWire (@NewsWire_US) November 14, 2024
فأجابتهم عمر بصراحة وبصوت واضح: “اذهبوا إلى الجحيم”.
وأشارت صحيفة “هافينغتون بوست” إلى أن رد عمر جاء بعد ما يقرب من دقيقة كاملة من انتظار المجموعة بجانبها في المصعد وهم يسألون “ماذا تفعلين؟”، “لماذا تقفين مع حماس؟” و “هل ستدينين حماس؟، هل ستقولين فقط إنه من الخطأ أخذ الرهائن؟”
وقال أحد المشاغبين ” فقط، قولي ذلك، لا يمكنك أن تقولي ذلك؟”.
وكانت عمر قد دعت في وقت سابق الرئيس جو بايدن إلى حجب الدعم العسكري الأمريكي عن إسرائيل.
وتعرضت عمر لمشاعر الإسلاموفوبيا منذ توليها منصبها عام 2019، بما في ذلك استهدافها من قبل الرئيس آنذاك دونالد ترامب على تويتر .
وقد تم التعرف على الذين هاجموا عمر يوم الأربعاء على أنهم أعضاء في حركة بيتار الأمريكية، وهي حركة من المؤيدين لإسرائيل، بحسب صحيفة واينت الإسرائيلية .
كما نشرت المجموعة لقطات لأعضاء يطرقون باب البرلمانية رشيدة طليب في”الكابيتول هيل”، وهم يضحكون، وذلك قبل يوم واحد من إصدار الأمم المتحدة لتقرير يوضح كيف أن تصرفات إسرائيل في غزة “تتفق مع خصائص الإبادة الجماعية”.
عصابات الصهاينة المسيطرة على الكونغرس تستعين بمحرمين و قتلة لمضايقة النائب المحترمة الهان عمر .
إمرأه بالف رجل. حماه الله وسدد خطاها.
امراة قوية وشجاعة
إذا كان الإجرام الصهيويني مدعوما أمريكيا وابريطانبا والمانيا وفرنسيا وخليجيا ومصريا فقنلة الأطفال والنساء وتدمير المستشفيات والمساجد والكنائس وهدم البيوت غلى ساكنيها ومنع الدواء واعتقال الطواقم الصحية …..الح لها من يقدم لها القنابل الذكية والف 35والف 32 لقتل الأبرياء في مخيلة المنتقدين .فعند شعوب العالم ومنهم الشعب المريكي والجامعات الإمريكية لهم رأي يقول لهؤلاء الجلادين فلا تخشاهم فهم ضعفاء ولهم مرض نفساني ، لأن الرأي العام الدولي يرد عليهم في شوارع نييورك وواشنطن وعليهما من المدن الأمريكية وأحرار العالم لا تخشاهم فهم يعبرون عن خيبة املهم .فالحق ولو تحلف عليه الأشقياء فهو المنتصر .كم كان عند فرعون اللعين من قوة .فلن يستطع أن ينتصر على قلة العدد عند سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام .لأن الخق يخيف الإرهابيين قتلة الأطفال.فغزة منتصرة بإذن الله وطوفان الأقصى سيحقق التصر لأنهم على الخق .وذهابك لغزة يكون شرفا …….