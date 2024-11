البرلمانية إلهان عمر تتعرض للمضايقة من “غوغاء” داعمين للاحتلال الإسرائيلي في أروقة الكونغرس: “اذهبي إلى غزة”- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: لم تتردد البرلمانية التقدمية إلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا)، التي دعت منذ فترة طويلة إلى وقف الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة، وحثت إدارة الرئيس جو بايدن على حجب المساعدات العسكرية الأمريكية عن إسرائيل، في الرد عندما تعرضت للمضايقة يوم الأربعاء في الكابيتول هيل (الكونغرس).

وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي للبرلمانية الشجاعة وهي محاطة بغوغاء من الداعمين للاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتها دخول المصعد والذين قالوا لها “اذهبي إلى غزة يا عزيزتي”.

Man tells Rep. Ilhan Omar (D-Minn.) to "go to Gaza, sweetheart." She responds with a blunt "F– you."

