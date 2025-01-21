البرلمانية إلهان عمر تسلط الضوء على نفاق السياسيين الذين انتقدوا ترامب لكنهم حضروا حفل التنصيب

واشنطن- “القدس العربي”: انتقدت النائبة إلهان عمر، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا، نفاق السياسيين الذين حضروا احتفالات تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بعد أن وصفت في وقت سابق هذه الشخصية الجمهورية بأنها “تهديد للديمقراطية”.

وأكدت النائبة التقدمية في منشور على موقع “إكس” أن “الناس أكثر انزعاجًا من حضور الفنانين/الممثلين فعاليات تنصيب ترامب، لكنهم ليسوا منزعجين على الإطلاق من السياسيين الذين أخبروهم أنه يشكل “تهديدًا للديمقراطية”، وأن حضور هذه الفعاليات ليس بالأمر الخطير”.

وتابعت: “الممثلون يعرفون على الأقل أنهم هنا لتقديم العروض والحصول على الأجر، ولكن هؤلاء السياسيين الذين أطلقوا تصريحاتهم لمدة 4 سنوات وهم الآن على استعداد للتواجد هناك والتصفيق له، هذا هو السبب الذي يجب أن يغضبوا منه. لقد كذبوا عليك ويجب أن توجه انتقاداتك/غضبك إليهم بحق”.

وأضافت عمر أنه لا ينبغي أن نتوقع من الفنانين أن يكونوا موالين لحزب سياسي.

واختتمت البرلمانية حديثها بالقول “لا ينبغي لأحد أن يطلب من الأشخاص الذين يعملون في مجال الأداء أو الفن أن يكونوا مخلصين لحزب ما، لأن هذا ما تفعله الأنظمة الدكتاتورية. وفي بلد حر مثل بلدنا، ينبغي أن يكون الناس قادرين على دعم أي حزب يريدونه دون المساس بسبل عيشهم”.

وكان الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس قد وصفا ترامب في السابق بأنه “تهديد لديمقراطيتنا”، لكن من المتوقع أن يحضرا حفل تنصيب ترامب.

وكانت عمر قد وصفت ترامب في وقت سابق بأنه “تهديد وجودي لديمقراطيتنا”.

وأعلنت لجنة تنصيب ترامب أن كاري أندروود وكريستوفر ماتشيو ولي جرينوود سيشاركون في حفل تنصيب الرئيس.

وستضم فعاليات الكرة الاحتفالية المختلفة أيضًا فنانين، بما في ذلك راسكال فلاتس وباركر ماكولوم ، بالإضافة إلى جيسون ألديان، وفرقة The Village People، ونيللي وجافين ديغروز.