البرلمانية إلهان عمر تفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية مينيسوتا

مينيسوتا- “القدس العربي”: تشير النتائج الأولية في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية مينيسوتا إلى فوز كبير للبرلمانية إلهان عمر على منافسها دون سامويلز، المدعوم من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.

ووفقاً لبيانات رسمية حصلت عليها ” القدس العربي” فقد حصلت عمر، وهي أول محجبة ولاجئة من الصومال في الكونغرس، على 67.524 صوتاً أي من نسبته 56.2% من الأصوات بعد فرز 99% من الأصوات.

وللمرة الثانية خلال عامين، واجهت عمر تحديًا من عضو مجلس مدينة مينيابوليس السابق دون سامويلز. وقد تغلبت عمر على سامويلز بفارق ضئيل في انتخابات عام 2022 بهامش ضئيل بلغ نحو 2500 صوت.

ولم تترك عمر أي شيء للصدفة. فقد جابت النائبة الحالية الدائرة الانتخابية الخامسة في الكونغرس وطرقت الأبواب، وأجرت المكالمات الهاتفية، واستدعت شخصيات تقدمية بارزة مثل النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز والسيناتور بيرني ساندرز، الذي شاركها حملتها الانتخابية في تجمع جماهيري في مينيابوليس الأسبوع الماضي.

وقالت عمر: ” نؤمن بقوة التنظيم من أجل قيمنا التقدمية. ولهذا السبب أناضل من أجل قيم الدائرة الخامسة، قيم مثل حماية حقوق الإنجاب، وتنفيذ برنامج الرعاية الصحية للجميع، وسياسة خارجية عادلة، ومعالجة أزمة المناخ، وإنهاء جوع الأطفال. أتطلع إلى الاستمرار في الدفاع عن الأولويات التقدمية في منطقتنا وتقديم الخدمات لمجتمعنا”.

وقد خسر النائبان التقدميان جمال بومان (ديمقراطي من نيويورك) وكوري بوش (ديمقراطية من ميسوري) الانتخابات التمهيدية التي شهدت منافسة حامية الوطيس في الأشهر الأخيرة، وهو ما يسلط الضوء على انقسامات الحزب الديمقراطي بشأن الحرب الإسرائيلية الدامية على إسرائيل ونفوذ اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.