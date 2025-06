البرلمانية إلهان عمر تهاجم ترامب: “أنت منْ لا يعرف ما يفعل”… ونتنياهو يعبث بك وبأموالنا

واشنطن- “القدس العربي”: هاجمت النائبة الديمقراطية الأمريكية إلهان عمر، يوم الثلاثاء، الرئيس دونالد ترامب على خلفية إدارته للأحداث المتصاعدة في الشرق الأوسط، لا سيما قراره بقصف مواقع نووية إيرانية، وتصريحاته الغاضبة التي وجّهها إلى كل من إيران وإسرائيل، والتي قال فيها إن “كلاهما لا يعرف ما اللعنة بالذي يفعله”.

وردّت عمر على تصريحات ترامب المصوّرة أمام البيت الأبيض بالقول: “لا، سيد ترامب، أنت من لا يعرف ماذا يفعل”. وأضافت: “أثناء لعبك دور الحكم المرتبك، نتنياهو يدور حولك مستخدمًا أموالنا الضريبية. الأمريكيون يشاهدون كل هذا ويدركون أنك غارق في ما هو أكبر منك، ونحن ندفع الثمن بمليارات الدولارات”.

وكان ترامب قد أبدى امتعاضه من كلا الجانبين عندما سُئل عن خروقات متبادلة للهدنة التي يتفاخر بالتوسط فيها. فبعد أقل من ساعتين على إعلان وقف إطلاق النار، أطلقت إيران صواريخ باتجاه إسرائيل، فيما أعلنت حكومة نتنياهو أن جيش الاحتلال ردّ بقصف منظومة رادار قرب طهران. ومع ذلك، نفى الطرفان أي خرق للاتفاق بعد تصريحات ترامب.

وفي هذا السياق، قال تريتا بارسي، نائب رئيس “معهد كوينسي لفن صناعة السياسات المسؤولة”، إن ما جرى من خروقات قوّض مصداقية ترامب بالكامل، مؤكدًا أن “هذا هو بالضبط ما فعلته إسرائيل في كل اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، حيث تتعامل مع الهدنة على أنها التزام أحادي من الطرف الآخر، بينما تضع نفسها فوق القانون”، وفقاً لمنصة “كومن دريمز”.

The longer video in which Trump says Israel and Iran "don't know what the FUCK they are doing" is really important to watch.

He is really unhappy with Israel because as soon as a ceasefire was struck, Israel used the last hours of the war to massively attack Iran.

