سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البرلمانية إلهان عمر تهاجم ترامب: “أنت منْ لا يعرف ما يفعل”… ونتنياهو يعبث بك وبأموالنا

24 - يونيو - 2025

رائد صالحة
حجم الخط
1

واشنطن- “القدس العربي”: هاجمت النائبة الديمقراطية الأمريكية إلهان عمر، يوم الثلاثاء، الرئيس دونالد ترامب على خلفية إدارته للأحداث المتصاعدة في الشرق الأوسط، لا سيما قراره بقصف مواقع نووية إيرانية، وتصريحاته الغاضبة التي وجّهها إلى كل من إيران وإسرائيل، والتي قال فيها إن “كلاهما لا يعرف ما اللعنة بالذي يفعله”.

وردّت عمر على تصريحات ترامب المصوّرة أمام البيت الأبيض بالقول: “لا، سيد ترامب، أنت من لا يعرف ماذا يفعل”. وأضافت: “أثناء لعبك دور الحكم المرتبك، نتنياهو يدور حولك مستخدمًا أموالنا الضريبية. الأمريكيون يشاهدون كل هذا ويدركون أنك غارق في ما هو أكبر منك، ونحن ندفع الثمن بمليارات الدولارات”.

وكان ترامب قد أبدى امتعاضه من كلا الجانبين عندما سُئل عن خروقات متبادلة للهدنة التي يتفاخر بالتوسط فيها. فبعد أقل من ساعتين على إعلان وقف إطلاق النار، أطلقت إيران صواريخ باتجاه  إسرائيل، فيما أعلنت حكومة نتنياهو أن جيش الاحتلال ردّ بقصف منظومة رادار قرب طهران. ومع ذلك، نفى الطرفان أي خرق للاتفاق بعد تصريحات ترامب.

وفي هذا السياق، قال تريتا بارسي، نائب رئيس “معهد كوينسي لفن صناعة السياسات المسؤولة”، إن ما جرى من خروقات قوّض مصداقية ترامب بالكامل، مؤكدًا أن “هذا هو بالضبط ما فعلته إسرائيل في كل اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، حيث تتعامل مع الهدنة على أنها التزام أحادي من الطرف الآخر، بينما تضع نفسها فوق القانون”، وفقاً لمنصة “كومن دريمز”.

وأضاف بارسي: “ترامب بدأ يدرك جوهر المشكلة: إسرائيل لا تريد السلام، ولا تريد السماح للولايات المتحدة بالبقاء خارج الحرب التي بدأتها بلا داع”. وتابع: “إذا أراد ترامب السلام ويرغب في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، فعليه أن يُجبر إسرائيل على القبول بأن على أمريكا أن تضع مصالحها أولًا. وإذا لم يفعل، فإن نتنياهو سيضمن أن تضع أمريكا إسرائيل أولًا، ما سيجرها إلى حرب لا نهاية لها مع إيران”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول رمزي:
    يونيو 25, 2025 الساعة 12:27 م

    في الوقت الذي يشكر فيه العربان هذا المعتوه ويشيدون بفطنته

    رد

أخبار ذات صلة

تحذير من التلاعب.. الولايات المتحدة تستخدم سرديات “العدوّ المجنون” لتبرير حروبها وهيمنتها العالمية
منذ 20 ساعة
اتهامات لفيفا بازدواجية المعايير: لماذا تعاقب روسيا وتغض الطرف عن جرائم إسرائيل؟
26 - يونيو - 2025
ساندرز: كان يمكن لهاريس أن تصبح رئيسة للولايات المتحدة لو اتبعت استراتيجية زهران ممداني
26 - يونيو - 2025
قلق واسع بعد تقارير عن خطط ترامب لتمويل مؤسسة مساعدات “مشبوهة” في غزة مدعومة من إسرائيل
26 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية