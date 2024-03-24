البرلمانية الأمريكية ألكساندريا كورتيز تؤكد في خطاب حاد في الكونغرس أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

واشنطن- “القدس العربي”: أكدت النائبة التقدمية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز خلال خطاب حاد في مجلس النواب، الجمعة، أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
وقالت أوكاسيو كورتيز: “إذا كنت تريد أن تعرف كيف تبدو الإبادة الجماعية، فافتح عينيك” . “يبدو أنها مجاعة قسرية لـ 1.1 مليون بريء. يبدو أن آلاف الأطفال يأكلون العشب بينما تلتهم أجسادهم أنفسهم، بينما يتم إبطاء شاحنات الطعام وتوقفها على بعد أميال فقط”.
وهذه هي المرة الأولى، التي التي تصف فيها عضوة الكونغرس الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة بالإبادة الجماعية، حيث استشهد أكثر من 23 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأشارت أوكازيو كورتيز إلى تحذيرات من مجاعة وشيكة في غزة وسط تقارير عديدة تفيد بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على أشخاص ينتظرون المساعدة.
وقالت: “يتم التعجيل بالمجاعة عمدا من خلال منع قادة الحكومة الإسرائيلية من الغذاء والمساعدات الإنسانية العالمية”. “إنها مجاعة جماعية للناس، مُصممة ومُنسقة.”
وأضافت أنه يتعين على الرئيس جو بايدن تعليق نقل الأسلحة الأمريكية إلى الحكومة الإسرائيلية، قائلة إن “احترام تحالفاتنا لا يعني تسهيل القتل الجماعي”.
وشددت أوكاسيو في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” على اتهامها لإسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية وقالت ” الوضع الإنساني في غزة تجاوز عتبة النوايا”.
وأضافت ” الأمر واضح للغاية”.
وحذر برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي من أن المجاعة “وشيكة” في الجزء الشمالي من قطاع غزة حيث يعاني سكان القطاع من مستويات أزمة في توافر الغذاء. وقالت الوكالة إن هناك حاجة إلى نحو 300 شاحنة مساعدات في غزة لمعالجة هذه القضايا، لكن لم يُسمح إلا لتسع قوافل بالدخول منذ بداية الحرب.
وواجه بايدن انتقادات على مدى الأشهر القليلة الماضية لفشله في كبح جماح الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة ، حيث واصلت الولايات المتحدة تمويل المساعدات لإسرائيل. وخلال مؤتمر صحفي عقده البيت الأبيض في فبراير، اعترف بايدن بأن رد إسرائيل تجاوز السقف”.
“.
نطقت كلمة الحق في وجه الظلم .. وهنالك من يعين الصهاينة على الظلم في بلادنا العربيه .. تلك غير مسلمة .. فماذا يكون هؤلاء .. صبرا اهل فلسطين الحبيبة إن موعدنا الجنة .. 🌴
يجب حل الجامعة العربية أو إعادة هيكلتها….فقد أصبحت عبئا علينا ولاحول ولاقوة لها…
اسمها الكسندريا كورتز فاينك يا ابو مازن واينكم يا زعماء العرب؟ وماذا عن المطبعين؟ ألم يقولو لنا أن التطبيع سيكون في مصلحة الفلسطينيين وسوف يخدم القضية الفلسطينية؟ فاكتب أيها التاريخ!
أرجل من كل الزعماء العرب
Megalo Congratulations for this drastic reaction against savage brutal CARCINOGENIC. ZIONISM colonizers
Yes it’s mega Genocide..& Gaza holocautoma today… No hesitation on THIS pragmatic truth
نشكر شرفاء العالم بالوقوف بجانب قضيتهم فلسطين تنتظركم فهي منكم ولكم وبنضالكم تتحرر من الغطرسه الاستعمارية الصهيوامريكبيريطنوفرنسالماني الوحشية الهمجيه الإجرامية النازيه العنصرية آلتي لت تعرف للانسانيه من معنى
Mr Aaron Bushnell Never die Never die…we are one family humanity Indeed