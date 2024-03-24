البرلمانية الأمريكية ألكساندريا كورتيز تؤكد في خطاب حاد في الكونغرس أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

واشنطن- “القدس العربي”: أكدت النائبة التقدمية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز خلال خطاب حاد في مجلس النواب، الجمعة، أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

وقالت أوكاسيو كورتيز: “إذا كنت تريد أن تعرف كيف تبدو الإبادة الجماعية، فافتح عينيك” . “يبدو أنها مجاعة قسرية لـ 1.1 مليون بريء. يبدو أن آلاف الأطفال يأكلون العشب بينما تلتهم أجسادهم أنفسهم، بينما يتم إبطاء شاحنات الطعام وتوقفها على بعد أميال فقط”.

وهذه هي المرة الأولى، التي التي تصف فيها عضوة الكونغرس الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة بالإبادة الجماعية، حيث استشهد أكثر من 23 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأشارت أوكازيو كورتيز إلى تحذيرات من مجاعة وشيكة في غزة وسط تقارير عديدة تفيد بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على أشخاص ينتظرون المساعدة.

وقالت: “يتم التعجيل بالمجاعة عمدا من خلال منع قادة الحكومة الإسرائيلية من الغذاء والمساعدات الإنسانية العالمية”. “إنها مجاعة جماعية للناس، مُصممة ومُنسقة.”

وأضافت أنه يتعين على الرئيس جو بايدن تعليق نقل الأسلحة الأمريكية إلى الحكومة الإسرائيلية، قائلة إن “احترام تحالفاتنا لا يعني تسهيل القتل الجماعي”.

وشددت أوكاسيو في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” على اتهامها لإسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية وقالت ” الوضع الإنساني في غزة تجاوز عتبة النوايا”.

وأضافت ” الأمر واضح للغاية”.

وحذر برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي من أن المجاعة “وشيكة” في الجزء الشمالي من قطاع غزة حيث يعاني سكان القطاع من مستويات أزمة في توافر الغذاء. وقالت الوكالة إن هناك حاجة إلى نحو 300 شاحنة مساعدات في غزة لمعالجة هذه القضايا، لكن لم يُسمح إلا لتسع قوافل بالدخول منذ بداية الحرب.

وواجه بايدن انتقادات على مدى الأشهر القليلة الماضية لفشله في كبح جماح الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة ، حيث واصلت الولايات المتحدة تمويل المساعدات لإسرائيل. وخلال مؤتمر صحفي عقده البيت الأبيض في فبراير، اعترف بايدن بأن رد إسرائيل تجاوز السقف”.

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