البرلمانية الأمريكية أوكاسيو كورتيز تقول إنه لا يجوز “إقصاء” أي شخص من الخطاب العام بسبب توجيه اتهامات لإسرائيل

نيويورك- “القدس العربي”: قالت النائبة ألكساندريا أوكازيو كورتيز (ديمقراطية من ولاية نيويورك)، الأحد،إنه لا ينبغي للأمريكيين “إقصاء أي شخص من الخطاب العام” لاتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة.

وخلال مقابلة في برنامج “واجه الصحافة”، قالت أوكاسيو كورتيز إن “أعداداً كبيرة من الأمريكيين” يشعرون أن مصطلح “الإبادة الجماعية” ينطبق على تصرفات إسرائيل في الشرق الأوسط .

وأضافت “سواء كنت فردًا يعتقد أن هذه إبادة جماعية – والتي بالمناسبة، في استطلاعاتنا نرى أعدادًا كبيرة من الأمريكيين مهتمين بهذه الكلمة على وجه التحديد”. وقالت: “لذا لا أعتقد أن هذا أمر يجب استبعاده تمامًا من خطابنا العام لاستخدامه”.

وأشارت البرلمانية التقدمية إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “فقدت الدعم الشعبي”.

وطُلب من وأكاسيو كورتيز أيضًا الرد على زملائها الذين يتهمون الرئيس جو بايدن بدعم الإبادة الجماعية، بما في ذلك زميلتها النائبة التقدمية رشيدة طليب ، ديمقراطية من ولاية ميتشغان، حيث سألت المضيفة، “هل توافقين على كلمة “إبادة جماعية” التي يقول فيها الرئيس إنه يدعم الإبادة الجماعية، أم أن هذا يذهب إلى أبعد من ذلك؟”، لتجيب ” “أعتقد أن ما نراه الآن في جميع أنحاء البلاد هو أن الشباب يشعرون بالفزع من أعمال العنف والخسائر العشوائية في الأرواح”.

وأشارت أوكاسيو كورتيز، أيضاً، إلى أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات في حدود سلطتها لمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وقالت: “حقيقة أنهم قالوا إن هناك مسؤولية لمنع ذلك، وحقيقة أن هذه الكلمة موجودة حتى في خطابنا، أعتقد أنها تظهر الوحشية الجماعية التي يواجهها سكان غزة”.