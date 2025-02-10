البرلمانية الأمريكية إلهان عمر: فكرة ترامب بشأن السيطرة على غزة “سخيفة”

واشنطن- “القدس العربي”: وصفت البرلمانية الأمريكية إلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا) فكرة الرئيس دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة بالـ”سخيفة”.

وقالت عمر في برنامج “واجه الأمّة” على شبكة CBS “إن هذا مجرد تطهير عرقي وإبادة جماعية، هذا ما يتحدث عنه. وسوف يظل الشعب الفلسطيني في غزة، ولا يوجد أي دعم في مختلف أنحاء العالم للاقتراح السخيف الذي يطرحه”.

وأضافت “أنا متأكدة من أن معظم الناس في غزة يرغبون في البقاء في وطنهم والعيش حيث ولدوا”.

وانتقد الديمقراطيون الرئيس بشدة بسبب تصريحاته، ووصفوا اقتراح الاستيلاء على القطاع بأنه “تطهير عرقي”. وهدد النائب آل غرين (ديمقراطي من تكساس) بتقديم مواد عزل ضد ترامب بشأن هذه القضية.

والتقى ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم الثلاثاء. وخلال مؤتمر صحافي مشترك أعقب الاجتماع، اقترح ترامب السيطرة على القطاع.

ولم يقدّم ترامب تفاصيل حول من سيكون قادرا على العيش هناك، لكنه أشار إلى أن النازحين الفلسطينيين لن يرغبوا في العودة إلى المنطقة التي مزقتها الحرب ويمكن إعادة توطينهم بشكل دائم في مكان آخر.