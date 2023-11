البرلمانية الأمريكية رشيدة طليب تتهم بايدن بدعم “الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني”- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: اتهمت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب من ولاية ميشيغان، الرئيس جو بايدن بدعم “الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني”، في مقطع فيديو نُشر يوم الجمعة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة ونصف تقريبًا، والذي تم نشره على موقع إكس، لقطات من الاحتجاجات في ولاية ميشيغان، مسقط رأس طليب، بالإضافة إلى كاليفورنيا ونيويورك والولايات التي تشهد معارك انتخابية مثل بنسلفانيا وأوهايو حيث حمل الناس الأعلام الفلسطينية وهتفوا بعبارات مثل “فلسطين حرة!”.

وقالت طليب : “سيدي الرئيس، الشعب الأمريكي ليس معك في هذا الأمر”.

ويختتم الفيديو بقول طليب: “سنتذكر في عام 2024″، متبوعًا بالنص، “جو بايدن يدعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني”، مكتوبًا بالأحرف الكبيرة.

ورفض البيت الأبيض التعليق، وفقاً لشبكة “إن بي سي نيوز”.

ويأتي هذا التعليق بعد يوم من قول طليب، الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس، إن الأمريكيين “لا يدعمون تمويل جرائم الحرب” كما استهدفت بايدن بشكل مباشر في بيان.

وقالت طليب في البيان: “بينما تقوم الحكومة الإسرائيلية بالتطهير العرقي في غزة، يهتف الرئيس بايدن لنتنياهو، الذي يحتج مواطنوه على رفضه دعم وقف إطلاق النار”.

وأضافت: “يجب أن نركز بشدة على إنقاذ الأرواح، بغض النظر عن ذلك”. عقيدتهم أو عرقهم”.

طليب هي واحدة من عدد متزايد من الزعماء الأمريكيين المسلمين في الولايات المتأرجحة الذين حذروا بايدن من أنه يفقد الدعم في مجتمعاتهم قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب تعامله مع الحرب بين إسرائيل وحماس .

وانتقدت طليب التمويل الأمريكي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إن الحكومة دعمت إسرائيل دون النظر في الحواجز الإنسانية. وأدلت بتصريحاتها في تجمع حاشد يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول مع متظاهرين خارج مبنى الكابيتول يطالبون بوقف إطلاق النار.

ونزح أكثر من 1.4 مليون شخص في غزة ، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وقال مسؤولو الصحة إن أكثر من 9200 شخص استشهدوا في القطاع.

