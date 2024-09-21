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البرلمانية الأمريكية رشيدة طليب تندد برسم كاريكاتوري يظهرها إلى جانب جهاز بايجر- (تدوينة)

21 - سبتمبر - 2024

البرلمانية الأمريكية رشيدة طليب

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واشنطن: نددت عضوة مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب الجمعة برسم كاريكاتوري نُشر في مجلة محافظة يظهرها إلى جانب جهاز نداء “بايجر” منفجر.

ويشير الرسم الذي نُشر الخميس في مجلة “ناشونال ريفيو” إلى موجة تفجيرات هذا الأسبوع طالت أجهزة اتصال يستخدمها حزب الله اللبناني المدعوم من إيران وأسفرت عن مقتل 37 شخصا على الأقل وإصابة نحو ثلاثة آلاف.

وكتبت رشيدة طليب، ممثلة الحزب الديمقراطي في الكونغرس عن ولاية ميشيغان وذات الأصول الفلسطينية، على منصة إكس “مجتمعنا يعاني من الكثير من الألم الآن”.

وأضافت “هذه العنصرية ستحرض على المزيد من الكراهية والعنف ضد المجتمعات العربية والإسلامية، وتجعل الجميع أقل أمانا. إنه لأمر شائن أن تستمر وسائل الإعلام في جعل هذه العنصرية أمرا عاديا”.

وفي الرسم الكاريكاتوري، تظهر طليب وهي تجلس على مكتبها وأمامها جهاز بايجر ينفجر بينما تقول “غريب. انفجر جهاز الاتصال الخاص بي للتو”.

وحملت السلطات اللبنانية إسرائيل مسؤولية التفجيرات وقالت إن الأجهزة المستهدفة كانت مفخخة قبل دخولها البلاد.

ولم تعلق إسرائيل على انفجار أجهزة النداء، لكنها قالت إنها ستوسع نطاق حربها في غزة لتشمل الجبهة اللبنانية.

وحزب الله حليف لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” التي تخوض حربا في قطاع غزة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

(أ ف ب)

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  1. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    سبتمبر 21, 2024 الساعة 8:20 ص

    وماهو رأي الحزب الديمقراطي وبابدن وهاريس!

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  2. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    سبتمبر 21, 2024 الساعة 10:24 ص

    عندما شاهدت كيف قام أحدهم بالتحقيق مع شاهدة وكأنها هي المجرمة وكيف حشرها في موقف الدفاع والمتهم وحقرها وأهانها، تذكرت قول المتنبي: ” من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلاما!”. كيف يقبل العرب والمسلمون أن يعيشو في بلاد تعاملهم كما عاملت ألمانيا النازية اليهود 1939-1945. وهل المواطنة الغير مرغوب فيها والاضطهاد ولقمة العيش أهم من الكرامة والأنفة والعزة؟!

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  3. يقول الكروي داود النرويج:
    سبتمبر 21, 2024 الساعة 12:26 م

    ننتظر و نرى رد فعل حزبها “الديموقراطي” !
    هناك مرشح رئاسي بين الحزبين !!
    و لا حول ولا قوة الا بالله

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