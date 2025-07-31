سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البرلمانية الجمهورية غرين: إسرائيل تقوم بـ”تطهير منهجي” في غزة

منذ 32 دقيقة

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: هاجمت النائبة الأمريكية الجمهورية مارغوري تايلور غرين (عن ولاية جورجيا) إسرائيل بشدة على خلفية ما وصفته بـ”سوء معاملة الفلسطينيين”، منتقدة استمرار الولايات المتحدة في تمويل الصراعات الخارجية عبر المساعدات العسكرية.

وقالت غرين في منشور مطوّل عبر منصة “إكس” يوم الخميس: “هل أرواح الإسرائيليين الأبرياء أكثر قيمة من أرواح الفلسطينيين والمسيحيين الأبرياء؟ ولماذا يجب على أمريكا الاستمرار في تمويل ذلك؟”.

وأضافت: “الحكومة العلمانية في إسرائيل النووية أثبتت أنها قادرة تمامًا على التعامل مع أعدائها، وهي تقوم – وفي طور القيام – بعملية تطهير منهجي لهم من الأرض”.

ودعت النائبة الأمريكية المسيحيين إلى الانتباه لما يجري في قطاع غزة، واصفة الوضع بأنه “غير مقبول على الإطلاق”.

وأبلغت غرين متابعيها: “الكثير منا، حتى وإن كنا مسيحيين، لم نعد نريد تمويل وخوض حروب إسرائيل النووية العلمانية، خاصة عندما يؤدي ذلك إلى تجويع الأطفال وقتل الأبرياء بمن فيهم المسيحيون”.

وأكدت أنها “بالطبع ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف، لكنها أيضًا ضد الإبادة الجماعية”. وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تصف فيها ما يحدث في غزة بأنه “إبادة جماعية”.

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