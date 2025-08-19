البرلمانية الجمهورية غرين تهاجم قرار الخارجية الأمريكية بوقف تأشيرات غزة

واشنطن- “القدس العربي”: انتقدت النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين (عن ولاية جورجيا) يوم الثلاثاء وزارة الخارجية الأمريكية بعد قرارها وقف إصدار تأشيرات الزوار لأشخاص من قطاع غزة.

وكتبت غرين على منصة “إكس”: “نحن بحاجة أن نكون أمريكا التي تسمح للأطفال القادمين من مناطق الحرب بإجراء عمليات جراحية منقذة للحياة، وأمريكا التي لا تطلق سراح أي معتدٍ أجنبي على الأطفال ضبطته أجهزة إنفاذ القانون لدينا”، في إشارة إلى اعتقال السلطات الأمريكية لمسؤول في مديرية السايبر الوطنية الإسرائيلية متورط في قضية اتجار جنسي بالأطفال في لاس فيغاس.

وأضافت: “هل سيكون ذلك معاداة للسامية لو قمنا بمحاسبة مدير السايبر لدى نتنياهو ومحاكمته بكامل قوة القانون، وفي الوقت نفسه سمحنا للأطفال الفلسطينيين الذين تمزقت أطرافهم وأجسادهم بتلقي عمليات جراحية في أمريكا؟”.

Two recent decisions made by the State Department both involve children. We need to be the America that allows war torn children to come here for life saving surgeries and the America that never releases a foreign child sex predator that our great LEO’s caught. But in this… https://t.co/DAoKlC2sNd — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) August 19, 2025

وكان من بين الفئات التي شملها وقف التأشيرات يوم السبت الماضي الأطفال المتقدّمون بطلبات للحصول على تأشيرات إنسانية-طبية مؤقتة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، انضمّت غرين إلى مجموعة من المشرّعين الذين وجّهوا انتقادات للإدارة الأمريكية الحالية ولإسرائيل بسبب الأوضاع الإنسانية في غزة.

وأوضحت غرين في منشورها: “أنا لا أطالب بجلب لاجئين أو استخدام أموال دافعي الضرائب، إطلاقًا، لكن متى قسا قلب أمريكا إلى درجة رفض عمليات جراحية لأطفال أبرياء مموّلة من جهات خاصة على أن يعودوا إلى ديارهم بعد تعافيهم؟”. وتابعت: “ألم نكن لنسمح بذلك لو كان الأطفال إسرائيليين؟ أو لو كانوا من أي بلد آخر مزقته الحرب؟”.

من جانبه، دافع وزير الخارجية ماركو روبيو عن قرار الإدارة بوقف تأشيرات غزة خلال مقابلة مع شبكة “سي بي إس” قائلًا: “المسألة لا تتعلق بالأطفال فقط، بل هناك بالغون يرافقونهم، وتلقينا استفسارات من عدة مكاتب في الكونغرس، لذلك سنعيد تقييم كيفية منح تلك التأشيرات، ليس فقط للأطفال وإنما أيضًا للبالغين المرافقين لهم، بل وللمنظمات التي تسهّل هذه العمليات.”

وألمح روبيو إلى أن بعض الزوّار لديهم ارتباطات بحركة حماس، مضيفًا: “لن نكون شركاء مع جماعات صديقة لحماس، ولذلك سنوقف هذه التأشيرات مؤقتًا بانتظار المراجعة.”

لكن غرين ردّت بلهجة دينية قائلة: “أنا أعلم أن الله لا يفرّق في محبته بين الأطفال. فلماذا نفعل نحن؟”.