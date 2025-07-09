البرلمانية الجمهورية مارغوري غرين تتحرك لوقف مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل

واشنطن: أعلنت النائبة الأمريكية الجمهورية مارغوري تايلور غرين (عن ولاية جورجيا) الأربعاء، أنها ستتقدم بتحرك لوقف المساعدات العسكرية الإضافية لإسرائيل، معتبرة أن تل أبيب ليست بحاجة إلى المزيد من الدعم المالي الأمريكي.

وقالت غرين خلال ظهورها في برنامج “وار روم” الذي يقدّمه ستيف بانون، في إشارة إلى قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA): “هناك بعض البنود في هذا القانون لا يمكنني دعمها، من بينها المساعدات والتمويلات الأجنبية، ويجب حذفها”.

وأضافت: “سأقدّم تعديلات لإلغاء 500 مليون دولار إضافية مخصصة لإسرائيل النووية… ومن المهم أن نؤكد على أنها ’إسرائيل النووية’، لأنها تملك أسلحة نووية. هذه ليست دولة عاجزة. نحن نمنحهم 3.4 مليارات دولار سنويًا من وزارة الخارجية، ولا حاجة لهم بـ500 مليون دولار إضافية ضمن ميزانية دفاعنا”.

وتنضمّ غرين بذلك إلى عدد من الشخصيات اليمينية التي انتقدت دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، من بينهم النائب توماس ماسي (عن ولاية كنتاكي) الذي عبّر مؤخرًا عن معارضته للضربات الأمريكية ضد إيران.