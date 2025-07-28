سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البرلمانية الجمهورية مارغوري غرين: ما يجري في غزة “مروّع” ويجب أن يتوقف فورًا

منذ ساعة واحدة

رائد صالحة
حجم الخط
0

واشنطن- “القدس العربي”: نددت النائبة الجمهورية الأمريكية المثيرة للجدل مارغوري تايلور غرين (عن ولاية جورجيا) بالأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ووصفتها بأنها “مروّعة”، مع تزايد القلق من تفشي الجوع في القطاع بعد ما يقارب العامين من الحرب الإسرائيلية الدامية عليه.

وقالت غرين في منشور على منصة “إكس” الأحد: “يمكنني أن أؤكد بلا تردد أن ما حدث لأبرياء في إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول كان مروّعًا. وبالمثل، أؤكد بلا تردد أن ما يحدث للأبرياء والأطفال في غزة مروّع أيضًا. يجب أن تنتهي هذه الحرب وهذه الأزمة الإنسانية فورًا!”، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت الأحد من “جوع كارثي” في القطاع المحاصر، حيث تفرض إسرائيل، عبر منظمة “مشبوهة” تدعمها هي والولايات المتحدة منذ مايو/ أيار، قيودًا صارمة على وصول المساعدات الإنسانية. كما أفاد فلسطينيون بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على أشخاص أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات المحدودة.

وأشارت غرين، التي عُرفت أحيانًا بخروجها عن مواقف حزبها في انتقاد إسرائيل، في سلسلة التغريدات نفسها إلى أنها “حاولت خفض التمويل المخصص لإسرائيل والأردن ودول أخرى، إلى جانب تقليص المساعدات الخارجية غير الضرورية. لكن كل تعديلاتي فشلت لأن الكونغرس يرفض التخلي عن إدمانه على الإنفاق المجنون الذي يضع أمريكا في المرتبة الأخيرة”.

ويُشار إلى أن غرين كانت قد تقدمت، منتصف يوليو/ تموز الجاري، خلال مناقشات موازنة الدفاع، بمقترح لخفض 500 مليون دولار من المساعدات الأمريكية الموجّهة لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، وهو اقتراح لم يحصد سوى ستة أصوات فقط في مجلس النواب.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

للمرة الأولى.. السيناتور أنغوس كينغ يعلن معارضته لأي دعم أمريكي لإسرائيل
منذ ساعتين
أوباما يدعو إلى تحرّك عاجل لوقف المجاعة في غزة- (تدوينة)
27 - يوليو - 2025
السيناتور غراهام يتوقع هجومًا إسرائيليًا جديدًا على غزة يشبه ما فعلته الولايات المتحدة في طوكيو وبرلين
27 - يوليو - 2025
مشروع قانون في الكونغرس يهدّد بفرض رقابة على انتقاد إسرائيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي
26 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية