البرلمانية الجمهورية مارغوري غرين: ما يجري في غزة “مروّع” ويجب أن يتوقف فورًا

واشنطن- “القدس العربي”: نددت النائبة الجمهورية الأمريكية المثيرة للجدل مارغوري تايلور غرين (عن ولاية جورجيا) بالأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ووصفتها بأنها “مروّعة”، مع تزايد القلق من تفشي الجوع في القطاع بعد ما يقارب العامين من الحرب الإسرائيلية الدامية عليه.

I can unequivocally say that what happened to innocent people in Israel on Oct 7th was horrific. Just as I can unequivocally say that what has been happening to innocent people and children in Gaza is horrific. This war and humanitarian crisis must end! — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) July 27, 2025

وقالت غرين في منشور على منصة “إكس” الأحد: “يمكنني أن أؤكد بلا تردد أن ما حدث لأبرياء في إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول كان مروّعًا. وبالمثل، أؤكد بلا تردد أن ما يحدث للأبرياء والأطفال في غزة مروّع أيضًا. يجب أن تنتهي هذه الحرب وهذه الأزمة الإنسانية فورًا!”، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت الأحد من “جوع كارثي” في القطاع المحاصر، حيث تفرض إسرائيل، عبر منظمة “مشبوهة” تدعمها هي والولايات المتحدة منذ مايو/ أيار، قيودًا صارمة على وصول المساعدات الإنسانية. كما أفاد فلسطينيون بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على أشخاص أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات المحدودة.

وأشارت غرين، التي عُرفت أحيانًا بخروجها عن مواقف حزبها في انتقاد إسرائيل، في سلسلة التغريدات نفسها إلى أنها “حاولت خفض التمويل المخصص لإسرائيل والأردن ودول أخرى، إلى جانب تقليص المساعدات الخارجية غير الضرورية. لكن كل تعديلاتي فشلت لأن الكونغرس يرفض التخلي عن إدمانه على الإنفاق المجنون الذي يضع أمريكا في المرتبة الأخيرة”.

ويُشار إلى أن غرين كانت قد تقدمت، منتصف يوليو/ تموز الجاري، خلال مناقشات موازنة الدفاع، بمقترح لخفض 500 مليون دولار من المساعدات الأمريكية الموجّهة لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، وهو اقتراح لم يحصد سوى ستة أصوات فقط في مجلس النواب.