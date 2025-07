البرلمانية الجمهورية مارغوري غرين: ما يجري في غزة “مروّع” ويجب أن يتوقف فورًا

واشنطن- “القدس العربي”: نددت النائبة الجمهورية الأمريكية المثيرة للجدل مارغوري تايلور غرين (عن ولاية جورجيا) بالأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ووصفتها بأنها “مروّعة”، مع تزايد القلق من تفشي الجوع في القطاع بعد ما يقارب العامين من الحرب الإسرائيلية الدامية عليه.

I can unequivocally say that what happened to innocent people in Israel on Oct 7th was horrific.

Just as I can unequivocally say that what has been happening to innocent people and children in Gaza is horrific.

This war and humanitarian crisis must end!

