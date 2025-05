البرلمانية الفرنسية – الفلسطينية ريما حسن تصوّت ضد لائحة أوروبية تطالب بالإفراج عن صنصال.. ووزير الداخلية روتايو يصفها بـ”حليفة للنظام الجزائري” ـ (فيديو وتدوينات)

Je n’ai pas de leçon à recevoir, ni en matière de courage politique et encore moins en matière de défense des droits humains, d’un homme politique infoutu de dénoncer un génocide en cours depuis plus d’un an, issu d’un parti qui “réfute le terme de génocide et celui d’apartheid”. https://t.co/Pzg7FQZCXH

— Rima Hassan (@RimaHas) January 24, 2025