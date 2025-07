البرلمانية رشيدة طليب: “بلادُنا مهووسة بالحرب”.. انتقادات لاذعة بعد تمرير الكونغرس ميزانية دفاع بقيمة 832 مليار دولار

واشنطن- “القدس العربي”: انتقدت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب قرار مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على ميزانية عسكرية ضخمة، معتبرة أن البلاد “مهووسة بالحرب” وتواصل استثمار الأموال في “الموت والدمار” بدلًا من تحسين حياة المواطنين.

وقالت طليب في منشور لها عقب التصويت “في كل عام، يصوّت الكونغرس على ضخ مئات المليارات في الحرب، بينما نتجاهل الرعاية الصحية، والسكن، والبيئة النظيفة، وإنهاء فقر الأطفال. لن أصوّت لإرسال 831.5 مليار دولار أخرى إلى البنتاغون”.

WATCH: Armed Services members mock @RoKhanna for voting against the largest military budget in US history

All other @HASCDemocrats (except @RepSaraJacobs) voted to spend 1 TRILLION on war — even as working families continue to struggle across the country#NDAA @HASCRepublicans https://t.co/uKC9dB7m2J pic.twitter.com/d41N1KYJSO

— Just Foreign Policy (@justfp) July 16, 2025