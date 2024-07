البرلمانية رشيدة طليب تطالب باعتقال نتنياهو أثناء وجوده في واشنطن وتسليمه لمحكمة لاهاي

واشنطن- “القدس العربي”: طالبت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، الإثنين، باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإرساله إلى لاهاي لمواجهة العدالة لأنه يخضع للمحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية في المحكمة الدولية.

وجاءت دعوة طليب، النائبة التقدمية من أصل فلسطيني، في الوقت الذي يستعد فيه المشرعون الأمريكيون، وغالبيتهم ممن يتلقون تبرعات سخية من اللوبي الصهيوني في أمريكا مقابل دعم إسرائيل، لاستضافة نتنياهو في خطاب مشترك في الكونغرس.

وقالت طليب في بيان قبل الخطاب المقرر أن يلقيه نتنياهو يوم الأربعاء: “نتنياهو مجرم حرب يرتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني”. “من المخزي تمامًا أن يدعوه زعماء من كلا الحزبين إلى إلقاء كلمة أمام الكونغرس. يجب اعتقاله وإرساله إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وفي حين لم تأذن المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، فقد تقدم المدعي العام فيها بطلب للحصول على مذكرات لاعتقال رئيس الوزراء اليميني المتطرف ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم تشمل الإبادة والتجويع القسري.

وتواجه إسرائيل أيضًا محاكمة بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية – المعروفة أيضًا باسم محكمة العالم – والتي قضت الأسبوع الماضي في قضية منفصلة بأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين الذي دام 57 عامًا هو شكل غير قانوني من أشكال الفصل العنصري الذي يجب أن ينتهي “في أسرع وقت ممكن”.

Rashida Tlaib is a rare model of principled politics at a time when most politicians are quick to bow to an establishment that excuses atrocities. We are proud to be represented by her in Congress as democratic socialists. https://t.co/YBzTfCv3UO

— DSA (@DemSocialists) July 23, 2024