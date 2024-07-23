البرلمانية رشيدة طليب تطالب باعتقال نتنياهو أثناء وجوده في واشنطن وتسليمه لمحكمة لاهاي

واشنطن- “القدس العربي”: طالبت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، الإثنين، باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإرساله إلى لاهاي لمواجهة العدالة لأنه يخضع للمحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية في المحكمة الدولية.

وجاءت دعوة طليب، النائبة التقدمية من أصل فلسطيني، في الوقت الذي يستعد فيه المشرعون الأمريكيون، وغالبيتهم ممن يتلقون تبرعات سخية من اللوبي الصهيوني في أمريكا مقابل دعم إسرائيل، لاستضافة نتنياهو في خطاب مشترك في الكونغرس.

طليب عن خطاب نتنياهو : من المخزي تمامًا أن يدعوه زعماء من كلا الحزبين إلى إلقاء كلمة أمام الكونغرس. يجب اعتقاله وإرساله إلى المحكمة الجنائية الدولية”

وقالت طليب في بيان قبل الخطاب المقرر أن يلقيه نتنياهو يوم الأربعاء: “نتنياهو مجرم حرب يرتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني”. “من المخزي تمامًا أن يدعوه زعماء من كلا الحزبين إلى إلقاء كلمة أمام الكونغرس. يجب اعتقاله وإرساله إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وفي حين لم تأذن المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، فقد تقدم المدعي العام فيها بطلب للحصول على مذكرات لاعتقال رئيس الوزراء اليميني المتطرف ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم تشمل الإبادة والتجويع القسري.

وتواجه إسرائيل أيضًا محاكمة بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية – المعروفة أيضًا باسم محكمة العالم – والتي قضت الأسبوع الماضي في قضية منفصلة بأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين الذي دام 57 عامًا هو شكل غير قانوني من أشكال الفصل العنصري الذي يجب أن ينتهي “في أسرع وقت ممكن”.

Rashida Tlaib is a rare model of principled politics at a time when most politicians are quick to bow to an establishment that excuses atrocities. We are proud to be represented by her in Congress as democratic socialists. https://t.co/YBzTfCv3UO — DSA (@DemSocialists) July 23, 2024

وتابعت طليب ” منذ عام 1948، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 141 مليار دولار من الأسلحة للحكومة الإسرائيلية لتمويل التطهير العرقي للفلسطينيين، بما في ذلك 17.9 مليار دولار منذ أكتوبر. لقد ذبح نظام الفصل العنصري لنتنياهو بالفعل أكثر من 39000 فلسطيني في غزة ، بما في ذلك أكثر من 15000 طفل. ومع ذلك، يواصل زملائي وإدارة بايدن الموافقة على المزيد من التمويل وإرسال المزيد من الأسلحة – حتى مع استهداف الأطفال الأبرياء مثل هند رجب بـ 355 رصاصة ، وإطلاق النار على رؤوسهم من قبل قناصة إسرائيليين، وحرقهم حتى الموت في خيامهم بأسلحة أمريكية الصنع ، وقصفهم أثناء اللعب في المدرسة، وتجويعهم عمدًا حتى الموت ، وقصف الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين واكتشافهم في مقابر جماعية ، عراة وأيديهم مقيدة، وكل ذلك يتم بثه مباشرة للعالم ليراه. هذه بلا شك جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

طليب: “لا تخطئوا: هذا الحدث هو احتفال بالتطهير العرقي للفلسطينيين. إنه يوم حزين لديمقراطيتنا عندما يبتسم زملائي لالتقاط صورة مع رجل يرتكب إبادة جماعية”

وأكدت طليب “لا تخطئوا: هذا الحدث هو احتفال بالتطهير العرقي للفلسطينيين. إنه يوم حزين لديمقراطيتنا عندما يبتسم زملائي لالتقاط صورة مع رجل يرتكب إبادة جماعية”.

وقال العشرات من المشرعين الديمقراطيين في الولايات المتحدة والسيناتور المستقل بيرني ساندرز من فيرمونت إنهم سيقاطعون خطاب نتنياهو. ورفضت نائبة الرئيس كامالا هاريس – المرشحة الرئاسية المفترضة للحزب الديمقراطي – رئاسة خطاب رئيس الوزراء بصفتها رئيسة مجلس الشيوخ، على الرغم من أنها تخطط للقاء خاص معه يوم الخميس، حسبما أفاد موقع “كومن دريمز”.

وفي حين ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ “القصف العشوائي” الذي تشنه إسرائيل على غزة، وأعرب وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن أسفه لأن “عددا كبيرا للغاية من الفلسطينيين قتلوا”، تواصل الإدارة إرسال أسلحة بمليارات الدولارات إلى الحليف الرئيسي في الشرق الأوسط.

وقالت طليب “يجب على حكومتنا أن تتوقف عن دعم وتمويل هذه الإبادة الجماعية الآن”.

طليب: يجب أن تتوقف الحكومة الأمريكية عن دعم وتمويل الإبادة الإسرائيلية الجماعية ضد الفلسطينيين

وأضافت طليب “من النفاق أن ندعي أننا نشعر بالقلق إزاء العدد الهائل من القتلى المدنيين الأبرياء، ثم نستدير ونرحب بالشخص المسؤول عن هذه الجرائم الحربية في مبنى الكابيتول. إن صمتهم خيانة، وسيتذكرهم التاريخ وفقًا لذلك. يجب على حكومتنا أن تتوقف عن دعم وتمويل هذه الإبادة الجماعية الآن”.

وحث تحالف من النقابات العمالية يمثل ملايين العمال الأميركيين، يوم الثلاثاء، إدارة بايدن على تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

كما دعت جماعات تقدمية، بما في ذلك مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية ومنظمة كود بينك، إلى اعتقال نتنياهو. وتخطط مجموعة من المنظمات المؤيدة لفلسطين لتطويق مبنى الكابيتول أثناء خطاب رئيس الوزراء للمطالبة باعتقاله.

وقالت المحامية الفلسطينية الأمريكية والمؤسسة المشاركة لحركة التضامن الدولية هويدا عراف يوم الثلاثاء: “ينبغي لمجرم الحرب نتنياهو أن يكون في لاهاي، وليس في واشنطن العاصمة، وسنحرص على أن تُسمع الرسالة بصوت عالٍ وواضح!”. “نحن نتهم بالإبادة الجماعية! ولن نكل ولن نرتاح حتى تتحقق العدالة!”، وفقاً لموقع “كومن دريمز”.

500+ Jewish people from across the country chanting “ARMS EMBARGO NOW” at the U.S. Capitol on the eve of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s address to Congress. pic.twitter.com/lqRClKG2ad — Prem Thakker (@prem_thakker) July 23, 2024

وقالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن، يوم الثلاثاء: “من الصعب أن نتخيل ضربة أكبر لمصداقية أميركا ومكانتها في مختلف أنحاء العالم من استضافة الكونجرس لرئيس وزراء إسرائيل، وهو مجرم حرب متهم ومن المأمول أن يتم القبض عليه قريباً، ومسؤول عن أخطر الفظائع الجماعية ضد الفلسطينيين التي شهدها العالم على الإطلاق”.

وأضافت ويتسون: “إنها وصمة عار كبيرة على أمتنا أن قادتنا المنتخبين اختاروا تكريم زعيم دولة تواجه الملاحقة القضائية بتهمة الإبادة الجماعية والفصل العنصري والاحتلال غير القانوني”.