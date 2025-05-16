البرلمانية رشيدة طليب تقدّم مشروع قرار أمام الكونغرس للاعتراف بالنكبة الفلسطينية- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: قدّمت عضو الكونغرس الأمريكية رشيدة طليب ( ميشيغان) مشروع القرار رقم 409 الذي يعترف بالنكبة الفلسطينية المستمرة، ويطالب بالاعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت طليب إن النكبة لم تنتهِ في عام 1948، بل ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا، مؤكدة أن “نظام الفصل العنصري الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية في غزة، في حملة لمحو الفلسطينيين من الوجود، ومجرم الحرب نتنياهو يهدد بالتطهير العرقي الكامل للسكان الفلسطينيين في غزة، وضمّ الأراضي واحتلالها بشكل دائم”.

وأضافت أن “إحياء الذكرى السابعة والسبعين للنكبة هو مناسبة لتكريم جميع الذين قُتلوا منذ بدء التطهير العرقي لفلسطين، والفلسطينيين الذين هُجّروا قسرًا من أرضهم، وهذه الصدمة الجماعية، بما في ذلك فقدان الأحبة والانفصال عن المجتمعات الأصلية، يجب أن تُعالج، إذ لا يمكن تحقيق السلام الحقيقي دون عدالة”.

وأشار مشروع القرار إلى استمرار السياسات الإسرائيلية التي تشمل بناء مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وهدم منازل الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم الزراعية، وسحب حقوق الإقامة، ورفض حق العودة المعترف به دوليًا لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وانتقدت طليب الدعم الأمريكي غير المشروط لهذه السياسات، معتبرة أن الولايات المتحدة شريكة في التطهير العرقي للفلسطينيين من خلال تقديم تمويل وأسلحة لا حصر لها.

ويدعو القرار إلى تعزيز التثقيف العام حول النكبة، وإعادة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي توفّر مساعدات إنسانية ضرورية للفلسطينيين.

وقد شارك في رعاية مشروع القرار كل من النواب: أندريه كارسون من إنديانا، وسامر لي من بنسلفانيا، وألكسندريا أوكاسيو- كورتيز من نيويورك، وإلهان عمر من مينيسوتا، وأيانا بريسلي من ماساتشوستس، ودليا راميريز من إلينوي، ولطيفة سيمون من كاليفورنيا، وبوني واتسون كولمان من نيوجيرسي.