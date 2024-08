البرلمانية رشيدة طليب تنتقد الديمقراطيين لعدم رغبتهم في “سماع” الأصوات الفلسطينية- (تدوينات)

ميشيغان- “القدس العربي”: انتقدت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، رشيدة طليب، المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي لعدم وجود متحدث أمريكي من أصل فلسطيني، مشيرة إلى أنه “من الصعب ألا تشعر بأنك غير مرئي”.

"6 Prominent Palestinians Tell Me What It’s Like To Live in America Right Now"

For Zeteo, I interviewed @RashidaTlaib, @OmarBaddar, @4noura, @abughazalehkat, @AstroLoay, & @rulajebreal, after the erasure of Palestinians at the DNC.

Read/share/subscribe:https://t.co/oisg26uhIZ

— Mehdi Hasan (@mehdirhasan) August 26, 2024