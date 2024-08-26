البرلمانية رشيدة طليب تنتقد الديمقراطيين لعدم رغبتهم في “سماع” الأصوات الفلسطينية- (تدوينات)

ميشيغان- “القدس العربي”: انتقدت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، رشيدة طليب، المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي لعدم وجود متحدث أمريكي من أصل فلسطيني، مشيرة إلى أنه “من الصعب ألا تشعر بأنك غير مرئي”.

"6 Prominent Palestinians Tell Me What It’s Like To Live in America Right Now" For Zeteo, I interviewed @RashidaTlaib, @OmarBaddar, @4noura, @abughazalehkat, @AstroLoay, & @rulajebreal, after the erasure of Palestinians at the DNC. Read/share/subscribe:https://t.co/oisg26uhIZ — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) August 26, 2024

وقالت طليب في مقابلة نشرت يوم الاثنين مع Zeteo، وهي المنظمة الإخبارية التي أسسها مهدي حسن، مقدم البرامج السابق في قناة MSNBC: “من الصعب ألا تشعر بأنك غير مرئي كأمريكي فلسطيني. إن صدمتنا وألمنا غير مرئيين ومتجاهلين من قبل كلا الطرفين. يستخدم أحد الطرفين هويتنا كإهانة، ويرفض الطرف الآخر سماع أخبارنا. أين الإنسانية المشتركة؟ إن تجاهلنا لن يوقف الإبادة الجماعية ” ، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

وكانت طليب من بين مجموعة من الديمقراطيين، وخاصة المشرعين التقدميين، الذين انتقدوا المؤتمر علنًا لعدم السماح لفلسطيني بالتحدث أو التمثيل في الحدث الأسبوع الماضي في شيكاغو.

على مدى الأسابيع التي سبقت المؤتمر، دعت الحركة الوطنية غير الملتزمة إلى أن يكون هناك متحدث فلسطيني في المؤتمر، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يرسل رسالة واضحة مفادها أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة نائبة الرئيس هاريس تبتعد عن مواقف الرئيس بايدن بشأن الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة.

It’s hard not to feel invisible as a Palestinian-American. Our trauma and pain feel unseen and ignored by both parties. One party uses our identity as a slur, and the other refuses to hear from us. https://t.co/fLaFRzWObP — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) August 26, 2024

وعندما لم يحدث هذا، قال المندوبون غير الملتزمين والمتضامنون مع فلسطين إنهم شعروا بانزعاج عميق ، مع غضب البعض بشكل خاص بعد منح والدي رهينة إسرائيلي محتجز لدى حماس الوقت للتحدث في المؤتمر.

وقالت طليب، وهي من أصل فلسطيني، لصحيفة زيتيو إن المؤتمر “أوضح من خلال المتحدثين باسمه أنهم يقدرون الأطفال الإسرائيليين أكثر من الأطفال الفلسطينيين”.

وتبع ذلك تصريح زميلتها التقدمية في مجلس النواب، سمر لي (من ولاية بنسلفانيا)، يوم الأحد، بأن المؤتمر “أضاع فرصة” برفضه السماح لمتحدث أميركي من أصل فلسطيني بحضور المؤتمر.

وقالت لي إنها تشعر أن البعض يعتقد أنه من “المحرمات” مناقشة الفلسطينيين وتجاربهم.