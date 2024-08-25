البرلمانية سمر لي تقول إن الديمقراطيين “أضاعوا فرصة” لإعطاء صوت للفلسطينيين

واشنطن- “القدس العربي”: قالت النائبة الديمقراطية سمر لي ، الأحد، إن المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي “أضاع فرصة” بعدم السماح لفلسطيني بالتحدث أو أن يكون ممثلاً له في الحدث الذي استمر أربعة أيام.

وأكدت سمر لي في حديث مع برنامج “واجه الأمة” على شبكة “سي بي إس”، أنه كان ينبغي أن تكون هناك مساحة للجميع مع التركيز الرئيسي للمؤتمر – هزيمة الرئيس السابق ترامب – وإعطاء منصة للمجتمعات المهمشة.

وقالت: “لقد أهدرنا فرصة للقيام بذلك هنا، ما نقوله في الأساس هو أن كل فلسطيني يفكر بنفس الطريقة تمامًا، وأن جميع المحتجين، الذين يعبرون عن مخاوفهم هم مجموعة واحدة وليسوا أفرادًا، وليسوا جميعًا أشخاصًا يأتون بوجهات نظر مختلفة”. “أعتقد أنه كان هناك مجال ومساحة للقول إنه كان هناك مجال في الحزب الديمقراطي لهذا المنظور المحدد”.

وكانت لي من بين العديد من الديمقراطيين المنتخبين الذين ضغطوا على حملة نائبة الرئيس هاريس واللجنة الوطنية الديمقراطية للسماح لشخص من أصل فلسطيني بالتحدث في الليلة الأخيرة من المؤتمر .

ودعت الحركة الوطنية غير الملتزمة إلى تعيين متحدث باسم المؤتمر الفلسطيني لأسابيع، مشيرة إلى أن ذلك سيرسل رسالة واضحة من هاريس بأنها تبتعد عن مواقف الرئيس بايدن بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وانضمت سمر لي والعديد من المشرعين التقدميين إلى عباس علوية، أحد زعماء المندوبين الثلاثين غير الملتزمين في المؤتمر، في اعتصام يوم الأربعاء الماضي.

وقد شعر المندوبون غير الملتزمين والمتضامنون مع فلسطين بانزعاج شديد بسبب منع متحدث أميركي فلسطيني من إلقاء كلمة في المؤتمر، وكان بعضهم منزعجاً بشكل خاص لأن والدي رهينة أميركي محتجز لدى حماس حصلوا على الوقت للتحدث في المؤتمر.

وقالت لي إنها تشعر أن البعض يعتقد أنه من “المحرمات” مناقشة الفلسطينيين وتجاربهم.

وأضافت “أعتقد أنه، مثل كل الناس، عندما تمر بتجربة ما، فإنك ترغب في أن تكون قادرًا على سرد قصتك الخاصة. وقد طلب الكثير من الفلسطينيين، والفلسطينيين الأميركيين، والعرب والمسلمين، هذه الفرصة”.

وقالت: “سوف يكون هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به لإظهار لهذه الفئة السكانية أن الحزب الديمقراطي يشملهم … ويشملهم في اعتباراتنا المتعلقة بالسياسة الخارجية، ويشملهم أيضًا في محادثاتنا حول الإنسانية وحقوق الإنسان”.