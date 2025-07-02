البرلمانية غيليبراند تعتذر لمرشح بلدية نيويورك زهران ممداني عن تصريحات بشأن “الجهاد”

نيويورك- “القدس العربي”: قدّمت السيناتورة الديمقراطية عن ولاية نيويورك، كيرستن غيليبراند، اعتذارها لمرشح بلدية نيويورك زهران ممداني، بعد أن زعمت في وقت سابق أنه سبق له أن تحدّث عن “الجهاد العالمي”.

ووفقًا لتقرير حصلت عليه صحيفة بوليتيكو، فقد أجرى ممداني وغيليبراند مكالمة هاتفية مساء الإثنين، تزامنًا مع التصويت على مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب المعروف باسم “مشروع القانون الجميل والكبير”. وجاء في ملخص المكالمة أن “غيليبراند اعتذرت عن سوء توصيفها لسجل ممداني، وعن نبرة حديثها خلال الاتصال”، بحسب ما نقلته الصحيفة.

وكانت غيليبراند قد صرّحت مؤخرًا، خلال ظهور إذاعي في برنامج براين لير على محطة WNYC، بأنها تلقت رسائل من ناخبين في نيويورك أعربوا عن قلقهم إزاء تصريحات علنية أدلى بها ممداني دفاعًا عمّن يدعون إلى “الانتفاضة العالمية”. وأضافت أن ممداني استخدم مصطلح “الجهاد العالمي” خلال ظهوره، إلا أن مدير الاتصالات في مكتبها أوضح لاحقًا في منشور على منصة “إكس” أنها أخطأت في التعبير.

وقالت غيليبراند في ظهورها الإذاعي: “هذا أمر بالغ الخطورة، لأن من يمجّدون قتل اليهود يزرعون الخوف في مجتمعاتنا. ‘الانتفاضة العالمية’ تعني تدمير إسرائيل وقتل جميع اليهود”.

وأضافت: “إذا تم انتخاب السيد ممداني رئيسًا لبلدية نيويورك، فعليه أن يطمئن جميع سكان المدينة بأنه سيحمي اليهود ودور العبادة، ويدعم التمويل المخصص للمؤسسات غير الربحية التي تلبي احتياجات هذه المجتمعات”.