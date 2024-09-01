البرلماني الأمريكي رو خانا يقول إن فريق هاريس أعرب عن انفتاحه على “اتجاه سياسي جديد بشأن إسرائيل”

واشنطن- “القدس العربي”: قال النائب الديمقراطي رو خانا يوم الأحد إن فريق كامالا هاريس، نائبة الرئيس، اقترح استعدادًا أكبر للبحث في “اتجاه جديد” بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل وإنهاء الحرب على غزة.

وأضاف خانا خلال لقاء في برنامج “واجه الأمة” على قناة إن بي سي نيوز “لقد كنت أدفعها (هاريس) لدعم إنفاذ القانون الأمريكي. هذا هو ما يتطلبه إنفاذ قانون ليهي وقوانيننا الأمنية”.

وقال: “نحن بحاجة إلى ممارسة الضغوط على الجانبين لإنهاء الحرب. وأنا سعيد لأن نائبة الرئيس منفتحة على اتجاه جديد”.

وكان خانا يرد على تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست يوم السبت يفيد بأن هاريس “ستجري على الأرجح تحليلاً كاملاً للسياسة الأمريكية الإسرائيلية لتحديد ما ينجح وما لا ينجح”، نقلاً عن عدة أشخاص مطلعين على تفكيرها.

وقالت الصحيفة إن هاريس قد تكون أكثر انفتاحًا على “فرض شروط على بعض المساعدات لإسرائيل”، وهو ما لم يفعله الرئيس بايدن خلال الحرب التي استمرت شهورًا.

وعندما سُئل عما إذا كان هاريس قد أعربت عن انفتاحها بشأن ربط المساعدات بشكل مباشر قال: “لا. سأترك الأمر لنائبة الرئيس لتوضحه”.

وأعرب خانا عن معارضته لتقديم المساعدات إلى إسرائيل في مناسبات عديدة منذ بدء الحرب في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، مستشهداً بارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة.

وعندما صوت ضد مشروع قانون المساعدات لإسرائيل في أبريل/نيسان، قال إن ذلك كان بهدف معارضة سياسة “الشيك المفتوح” لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وشكك العديد من المحللين في رغبة هاريس بتحقيق تحولات جدية في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، وقالوا إن الأمر لا يتجاوز الرغبة في الحصول على أصوات الناخبين في الولايات المتأرجحة.