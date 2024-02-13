“البرلماني العربي” يدعو لتجميد عضوية إسرائيل في المحافل الدولية

إسطنبول: دعا رئيس الاتحاد البرلماني العربي محسن المندلاوي، الثلاثاء، إلى “تجميد” عضوية إسرائيل في المحافل الدولية كافة بما فيها الاتحاد البرلماني الدولي.

جاء ذلك في كلمة للمندلاوي خلال انطلاق اجتماع “لجنة جائزة التميز البرلماني العربي” والدورة الـ33 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد بالعاصمة بغداد، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.

ويشمل جدول أعمال الدورة الـ 33 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي عدة بنود، منها تحديد مكان وتاريخ انعقاد المؤتمر الـ36 للاتحاد البرلماني العربي.

المندلاوي الذي يشغل منصب رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة، قال إن “تمادي الكيان الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتعديه على القيم الإنسانية والأخلاقية وقرارات الشرعية الدولية، وسلسلة الاعتداءات السافرة في اليمن وسوريا ولبنان أو في العراق (…) يمثل انتهاكا صارخا للسيادة”.

وأوضح أن “ذلك هو بداية لتحقيق الغايات الصهيونية الخبيثة التي ترمي إلى إشعال فتيل الحرب في المنطقة، وهو ما حذر منه العراق منذ بداية العدوان”.

ودعا المندلاوي “الاتحاد البرلماني الدولي إلى تجميد عضوية برلمان الكيان الصهيوني”، كما طالب بـ”سعي الحكومات العربية إلى عزل وتجميد عضوية ممثلي إسرائيل في المحافل الدولية كافة، وفضح ممارساتها الإجرامية”.

وفي أواخر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمة فيها إسرائيل بالفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وحتى الثلاثاء، خلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة “28 ألفا و473 شهيدا و68 ألفا و146 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

الأناضول)