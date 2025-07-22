البرلمان الأسترالي يستأنف أعماله وسط مظاهرات مؤيدة لفلسطين ودعوات لفرض عقوبات على إسرائيل

ملبورن – أستراليا: استأنف البرلمان الأسترالي أعماله اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ فوز حزب العمال ممثل يسار الوسط، بواحدة من أكبر نسب الأغلبية في تاريخ البلاد في الانتخابات التي جرت في شهر مايو/أيار الماضي.

وكان اليوم احتفاليا إلى حد كبير، مع ورود تذكيرات بالصراع في الشرق الأوسط.

وتجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أمام مبنى البرلمان اليوم الثلاثاء، حيث طالبوا الحكومة بفرض عقوبات على إسرائيل بعدما انضمت أستراليا إلى 27 دولة أخرى في إصدار بيان مشترك نص على أن الحرب في غزة “يجب أن تنتهي الآن”.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن أفراد الأمن منعوا 15 متظاهرا من دخول قاعة مجلس الشيوخ بينما كان المدعي العام سام موستين، الذي يمثل رئيس الدولة الأسترالي الملك تشارلز الثالث، يلقي كلمة أمام النواب بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

(أ ب)