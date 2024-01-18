البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا بوقف “دائم” لإطلاق النار بغزة

ستراسبورغ: صوت البرلمان الأوروبي، الخميس، على قرار “غير ملزم” يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإدخال مساعدات إلى القطاع.

وذكر موقع “يورو نيوز” الإخباري، أن البرلمان الأوروبي أقر مشروع قرار “غير ملزم” بأغلبية 312 صوتا مقابل 131، وامتناع 72 عضوا عن التصويت، في جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ.

وفي القرار، دعا البرلمان للمرة الأولى إلى “وقف دائم لإطلاق النار”، مشترطا أن يتم ذلك بـ”إطلاق جميع الرهائن في غزة وتجريد حماس من السلاح”، وفق الموقع.

(الأناضول)