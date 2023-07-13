البرلمان الأوروبي يدعو للاعتراف بالدولة الفلسطينية

بروكسل – الناصرة – رام الله ـ «القدس العربي»: دعا البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، إلى الاعتراف المبدئي بالدولة الفلسطينية، بما يتماشى مع استنتاجات مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين في 2014، معبرا عن أسفه لعدم إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اعتماده مجموعة من التوصيات حول كيفية استمرار تواصله مع السلطة الفلسطينية، مكررا دعمه الثابت لحل الدولتين المتفاوض عليه بين إسرائيل وفلسطين على أساس حدود عام 1967 مع دولتين ديمقراطيتين وذاتي سيادة والقدس عاصمة للدولتين.

وطالب الدول الأعضاء بالاعتراف المبدئي بالدولة الفلسطينية وفقاً لمعايير استنتاجات مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين في يوليو/ تموز 2014. وأكد على مواصلة الدعوة إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والتزام الاتحاد بالحقوق المتساوية لجميع الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما أشار البرلمان إلى أنه من غير المقبول عدم إجراء أي انتخابات في الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 16 عاماً، حيث حثّ الأعضاء بشدة القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية على الاستعداد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.

وبينوا أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وطالبوا بإنهائها على الفور. واعتبروا أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام قابلية حل الدولتين للحياة، بما في ذلك السلام والأمن الدائمان.

في سياق آخر، حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي سيتوجه إلى واشنطن يوم 18 يوليو/ تموز، حسب ما أعلن البيت الأبيض، مجموعة رسائل موجّهة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد نتنياهو خلال لقاء جمعه بهرتسوغ أمس أن “إسرائيل لن توافق على عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران، وترفض سياسة عدم المفاجآت بشأن إيران”.

إلى ذلك، أعلنت المحكمة العليا أنها ستنظر في التماس يطالب بعزل نتنياهو من منصبه، في أعقاب خرق اتفاقية تناقض المصالح التي وقع عليها لدى تعهده بعدم التعامل مع خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء.