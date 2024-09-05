سياسة | دولي

البرلمان الأوكراني يقبل استقالة وزير الخارجية كوليبا

منذ 12 دقيقة

وزير الخارجية دميترو كوليبا

حجم الخط
0

كييف: وافق البرلمان الأوكراني على استقالة وزير الخارجية دميترو كوليبا اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة لصالح طلب الاستقالة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.

وكان كوليبا قد قدم استقالته أمس الأربعاء. وأصبح كوليبا، الذي تولى منصب وزير الخارجية منذ عام 2020، واحدا من الوزراء الأوكرانيين المعروفين جيدا خارج البلاد بسبب زياراته الخارجية المتكررة للحصول على الدعم لصد الغزو الروسي.

ومن المقرر أن يخلف كوليبا نائبه أندريه سيبيها  49 عاما. وشغل سيبيها منصب نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي حتى نيسان/أبريل الماضي.

ولم يحضر كوليبا جلسة التصويت البرلمانية. وذكرت تقارير إعلامية أنه سوف يشغل منصبا جديدا يتعلق بانضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

(د ب ا)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

البرلمان الأوكراني يقر تعيين رستم عميروف وزيرا للدفاع- (تدوينة)
6 - سبتمبر - 2023
زيلينسكي: أمن أوروبا يبدأ بسيادة أوكرانيا
17 - يوليو - 2023
البرلمان الأوكراني يقر مشروع قانون بشأن عقوبات ضد إيران
29 - مايو - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية