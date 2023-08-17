 البرلمان الإسباني يجتمع وسط محاولات تشكيل حكومة جديدة

مدريد: يجتمع البرلمان الإسباني بمجلسيه اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في تموز/يوليو، فيما من المقرر أن يختار النواب رئيسا جديدا للبرلمان قبل دخول الأحزاب السياسية في مرحلة حاسمة في تشكيل الحكومة المقبلة.

والمرشح الأوفر حظا للمنصب النافذ هي فرانسينا أرمينجول وهي الرئيسة السابقة لإقليم جزر البليار.

وتنتمي أرمينجول لحزب العمال الاشتراكي الذي يرأسه رئيس الوزراء المؤقت بيدرو سانشيز وحصلت على بعض الدعم من النواب في أحزاب أخرى.

وينظر إلى التصويت في البرلمان لاختيار رئيس له على أنه اختبار لدعم سانشيز ونذير للمفاوضات المقررة الأسبوع المقبل عندما يجري الملك فيليب السادس مشاورات مع الأحزاب ويكلف شخصا بتشكيل حكومة.

ولم ينجح سانشيز أو زعيم المعارضة المحافظ ألبرتو نونيز فيخو حتى الآن في تشكيل أغلبية حكومية من خلال تحالفات مع الأحزاب الصغيرة. ويتطلب هذا ما لا يقل عن 176 عضوا في مجلس النواب في الجولة الأولى من التصويت.

ومن الواضح أن فيخو، من حزب الشعب، فاز في الانتخابات التي جرت في 23 تموز/يوليو كأقوى قوة، لكن مع 137 مقعدا لم يرق إلى مستوى التوقعات. كما خسر شريكه المحتمل في الائتلاف، حزب فوكس اليميني الشعبوي، 19 مقعدا ولديه الآن 33 مقعدا فقط.

ويمكن أن ينجح سانشيز في تشكيل حكومة إذا توصل إلى اتفاق، إلى جانب الأحزاب الإقليمية الأخرى، مع حزب “معا لأجل كتالونيا” التابع للزعيم الانفصالي الكتالوني كارليس بودجيمون، الذي يعيش في المنفى في بروكسل. ومع ذلك، طالب المجلس العسكري بإجراء استفتاء على استقلال كتالونيا، وهو ما من المرجح أن يرفضه سانشيز.

وإذا لم ينجح سانشيز ولا فيخو في تشكيل حكومة، فسيتعين إجراء انتخابات أخرى في نهاية العام أو أوائل العام المقبل.

(د ب أ)