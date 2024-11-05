البرلمان الإسرائيلي يمرر قانونا لوقف تمويل المدارس المرتبطة بـ”الأنشطة أو المنظمات الإرهابية”

تل أبيب: جاء في قانون جديد مرره البرلمان الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن الآن حرمان المؤسسات التعليمية في إسرائيل التي “تتعاطف مع الأنشطة أو المنظمات إرهابية” من تمويلها.

ومرر البرلمان في القدس (الكنيست)، مشروع القانون المذكور في قراءته النهائية.

كما ينص القانون على “الفصل الفوري للمعلمين الذين تتم إدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية، أو الذين يعربون علنا عن دعمهم لشن الهجمات الإرهابية”.

ومن جانبه، قال النائب يوسف طيب، من حزب “شاس” المتشدد: “لن نسمح للمعلمين الذين يدعمون الإرهاب بالتدريس في دولة إسرائيل”.

وصوت 55 من أصل 120 عضوا في الكنيست لصالح مشروع القانون، بينما صوت 45 ضده. وكانت المعارضة قد أرجأت التصويت على المقترح المثير للجدل بسبب عرقلة التصويت لمدة 14 ساعة تقريبا.

(د ب أ)