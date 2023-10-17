البرلمان التونسي يدين «الموقف المتخاذل» للجامعة العربية تجاه فلسطين ويناقش تجريم «كافة أشكال التطبيع» مع إسرائيل

تونس ـ «القدس العربي»: أدان البرلمان التونسي ما أسماه «الموقف المتخاذل» للجامعة العربية من القضية الفلسطينية، في الوقت الذي يستعد فيه للمصادقة على كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في بيان، أمس الثلاثاء: «نسجل ببالغ الفخر والاعتزاز الملحمة البطولية التي تخطها المقاومة الفلسطينية في ملحمة «طوفان الأقصى» وانتصار الشعب العربي الفلسطيني في معركة الصمود ضد العدوان الصهيوني الغاشم والمغتصب لحقه التاريخي في تحرير كل الأرض من النهر إلى البحر».

وأكد تمسكه بـ»الحق الشرعي لشعبنا العربي بفلسطين في مقاومة الاحتلال الصهيوني ومشروعية هذا الحق التاريخي في تحرير كامل أرضه» ورفضه القاطع لـ«ميزان العدالة الأعرج ولسياسة الكيل بمكيالين لحقوق الإنسان في ظل صمت دولي مقيت على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة من قبل العدو الصهيوني في الأراضي المحتلة باسم الشرعية الدولية التي لا مشروعية لها».

كما أدان «موقف جامعة الدول العربية المتخاذل والمتناقض مع تطلّعات الشعب العربي المتمسك بحق الفلسطيني في تحرير أرضه وتقرير مصيره».

لكنه عبر، في المقابل، عن دعمه للموقف الرسمي التونسي تجاه العدوان على غزة، مطالباً الدبلوماسية التونسية بأن «تلعب دوراً ريادياً في دعم شعبنا الفلسطيني عربياً ودولياً».

وطالب «كل الشعوب الحرة المساندة لشعبنا العربي بفلسطين بالمزيد من الضغط على حكوماتها كي تتحمل مسؤولياتها من أجل فك الحصار على شعبنا بغزة وعموم فلسطين المحتلة، ووضع حد لسياسات التهجير المتعاقبة والممنهجة». وأكد أنه يستعد لإصدار قانون يجرّم كل أشكال التعامل مع العدو الصهيوني.

وخلال استثنائية مخصصة للنظر في تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عبّر عدد من النواب عن إدانتهم للجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين العزل، وطالب بعضهم بـ»الإسراع في عرض مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والمصادقة عليه في البرلمان».

وأكّد رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، أن «التونسيين يفرقون بين اليهودية كديانة واليهود كطائفة وبين الصهيونية كحركة سياسية متطرفة» منتقداً في هذا الصدد «مواقف فرنسا وعدد من الدول التي منعت المظاهرات المساندة للنضال الفلسطيني».

كما في المقابل، بمواقف دول أخرى من العدوان على غرار كولومبيا التي قامت بطرد السفير الإسرائيلي لديها.

وأكد رئيس كتلة الخط الوطني السيادي، عبد الرزاق عويدات، أن كتلته هي «صاحبة المبادرة في اقتراح قانون تجريم التطبيع، خاصةً أنّ تونس لها موقف مبدئي وتاريخي في مساندة القضية الفلسطينية ونحن كنواب نسعى جاهدين لتجريم التطبيع».

وقال النائب، عماد أولاد جبريل، عضو لجنة الحقوق والحريات، إن «الخلافات بين النواب حول مشروع قانون تجريم التطبيع ليست جوهرية، حيث ستقوم اللجنة بالنظر في توحيد المصطلحات وستوجّه الدعوة للاستماع لرئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية».

وأضاف: «مبادرة واحدة تكفي، ولا يجب تشتيت الجهود باقتراح مشاريع قوانين أخرى».

على صعيد آخر، قام المعهد الفرنسي في تونس، الإثنين، بإزالة رسوم لعدد من النشطاء تتضمن العلم الفلسطيني وشعارات مؤيدة لفلسطين، على حائطه المطلّ على شارع باريس وسط العاصمة، إلاّ أنّ بعض النشطاء أعادوا رسمها مجدداً، قبل أن يتم إيقافهم من قبل الشرطة التونسية، وأُطلق سراحهم لاحقاً.

ولاحقاً، أصدر المعهد بياناً أكد فيه أن «أيّ رسم أو كتابات على الجدار المطلّ على شارع باريس -لا تدخل في إطار التعبير للفنانين ولحاملي المشاريع – تستدعي الحصول أوّلاً على تراخيص من الهيئات التونسية الفرنسية المختصّة. ودعا المعهد «أيّ شخص أو مؤسسة ترغب في استخدام هذا الجدار، إلى التواصل مع الإدارة لتطوير وبناء مشروع مستدام معاً».

وأكد المعهد الفرنسي أنه «عبارة عن شبكة للثقافة والتبادل والمشاركة والدعم، وهو موجود في أكثر من 103 بلدان، بما في ذلك غزّة منذ سنة 1982، وهو المركز الثقافي الأجنبي الوحيد الناشط في غزة، مما يوضح شدّة التزامنا» في محاولة لتبرير إزالة الرسوم المذكورة.