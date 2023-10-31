البرلمان التونسي يعقد جلسة جديدة غداً لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع … ورئيسه يدعو للتفريق بين اليهودية والصهيونية

تونس – «القدس العربي»: قرر البرلمان التونسي عقد جلسة جديدة،غداً الخميس المقبل، لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع، لينهي بذلك جدلا تسبب به قرار تأجيل الجلسة المقررة يوم الإثنين، وهو ما تسبب بتظاهرات عدة أمام مقر المجلس.

وكان رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، أشرف الإثنين على اجتماع لمكتب المجلس، خُصص لمناقشة مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: “هذا الاجتماع يتنزّل في إطار مساندة تونس المطلقة لنضال الشعب الفلسطيني والإيمان العميق بعدالة قضيته وحقه الكامل في إقامة دولته المستقلة، مؤكّدا أن تونس تدين كل الممارسات الصهيونية الهمجية، وتفصل بين الديانة اليهودية والكيان الصهيوني”.

وذكّر بالمراحل التي مرّت بها دراسة مقترح هذا القانون “منذ تقديمه في صيغته الأصلية بتاريخ 12 يوليو/ تموز 2023 بمبادرة من 15 نائبا وإحالته من قبل المكتب على أنظار لجنة الحقوق والحريات بتاريخ 13 يوليو 2023، إلى حين المصادقة عليه من قبل اللجنة بتاريخ 23 أكتوبر 2023. وأشار إلى طلب النظر في مقترح هذا القانون تبعا للطلب الممضى من طرف 97 عضوا بمجلس نواب الشعب، وإلى مراسلة رئيسة لجنة الحقوق والحريات المتعلّقة بطلب عقد جلسات استماع في الغرض، مع التأكيد على مبدا أولوية النظر في مقترح هذا القانون من جهة، وإحالة مقترح قانون منع الاعتراف والتعامل مع العدو الصهيوني (عدد 36/2023) إلى اللجنة المتعهّدة للاستئناس به، من جهة أخرى”، وفق بلاغ صادر عن رئاسة البرلمان.

كما استعرض بودربالة “جملة من المعطيات والمسائل الجوهرية المتصلة بالنظر في مقترح هذا القانون ولاسيما المتعلّقة منها بضرورة الاستماع في شأنه إلى الوظيفة التنفيذية ممثّلة في وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج ووزارة العدل، إضافة إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، فضلا عن تدقيق صياغة فصول مقترح القانون بالاستعانة بالخبراء والمختصين اعتبارا لدقّة الموضوع وعلاقته بالأمن القومي للبلاد في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وقرّر المكتب بعد التداول “برمجة جلسة عامة للنظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ليوم الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 على الساعة العاشرة صباحا، وذلك بعد إجراء اللجنة للاستماعات والاستشارات الضرورية في الغرض مع الأطراف الرسمية المعنيّة، وطلب إبداء رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بخصوص مقترح هذا القانون، عملا بمقتضيات الفصل 11 من المـرســوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فبراير/شباط 2022 المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك لتضمّنه لأحكام تتعلّق باختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها”.

وتمّ من جهة أخرى التأكيد على “استعداد مجموعة كبرى من النواب لزيارة غزة دعما للمقاومة ولأهالينا في فلسطين، والتداول بخصوص الإمكانيات المتاحة لتجسيم ذلك”.

وأكد بودربالة ضرورة “توحيد المواقف تجاه المسائل التي تمس من صورة المؤسسة البرلمانية وتسعى إلى ترذيلها، داعيا إلى العمل على إبراز الحقائق وتقديم المعطيات والتوضيحات الضرورية بخصوص القرارات الجماعية الرامية إلى تيسير العمل البرلماني وتمكين الوظيفة التشريعية من القيام بدورها على أحسن وجه”.

كما عبر أعضاء المكتب عن “رفضهم للحملة الإعلامية الشرسة التي استهدفت المجلس في المدة الأخيرة والتي ترمي إلى المساس من مكانة الوظيفة التشريعية والتشكيك في دورها في إنجاح مسار البناء الجديد الذي تسير عليه البلاد”.

وأكد بودربالة، في تصريح إذاعي أن “مساندة النواب للقضية الفلسطينية مبدئية، ولا يُمكن أن نرضخ لأيّ ضغط كان”.

وأضاف: “لن نرضخ لأيّ ضغط مهما كان نوعه.. نحن نذعن فقط للمسألة العليا للوطن، ولا نستجيب إلا لأمننا القومي”.

وأشار إلى أنّ السياسة الخارجية تبقى من مشمولات رئيس الدولة، ونحن من خلال صلاحياتنا التشريعيّة والرقابية، سيقع النظر في مقترح القانون وستتمّ مناقشته بكلّ حرية واستقلالية، وعندما يقع إقرار هذا القانون والمصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية، ونشره بالرائد الرسمي، وفي صورة مخالفته، فإنّ لمجلس النواب صلاحية رقابية بخصوص عمل الحكومة، وإذا تخلت عن احترام القانون، فإنّ لمجلس النواب مساءلتها واستجوابها، أو إصدار لائحة لوم ضدّها”.

وقالت المحامية سنية الدهماني إن قانون تجريم التطبيع يثير كثيرا من الجدل القانوني.

وأضافت: “هذا الأمر سيضع يهود تونس في موضع حرج كون لديهم عائلات في الأراضي المحتلة”، متابعة: “كذلك القانون سيضع عراقيل في التواصل بيننا وبين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة”.

وأشارت إلى أن القانون “ليس مهنيا وفيه كثير من العبث، والقائمون عليه هواة رغم احترامي لهم”، مضيفة: “كلمة مجرد التواصل تضع التونسيين في إحراج”.

وشددت على أن النص عام وغير دقيق في المصطلحات، وبالتالي فإن القضاة سيؤولونه على هواهم.

فيما انتقد زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب، تأجيل جلسة المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، التي كانت مقررة الإثنين.

وأوضح أن “رئيس المجلس ألغى الجلسة العامة وهو إجراء خاطئ لأن قرار إلغائه ليس من صلاحياته بل هو من صلاحيات مكتب المجلس الذي لم يجتمع من الأساس”، مضيفا: “اجتمعنا برئيس المجلس وطلبنا منه أن يحدد موعد الجلسة إمّا يوم الجمعة القادم أو الإثنين أو سنصارح التونسيين بحقيقة ما يحدث”.