البرلمان التونسي يناقش مجدداً مشروع تجريم التطبيع … ورئيس حزب يتهمه بـ«المتاجرة» بالقضية الفلسطينية

تونس – «القدس العربي»: قرر البرلمان التونسي عقد ندوة لرؤساء الكتل النيابية الثلاثاء المقبل، لحل الخلاف المتعلق بمشروع قانون تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكان رئيس البرلمان أبراهيم بودربالة، أشرف الثلاثاء على اجتماع لمكتب المجلس خصص للنظر في تداعيات الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وما رافقها من خلافات أدت إلى تعطيل الجلسة، وتأجيلها من قبل رئيس البرلمان.

وأجمع أعضاء المكتب في تدخلاتهم على ضرورة الابتعاد عن كل مظاهر التشنج والأجواء المشحونة، واحترام الرأي والرأي الآخر بعيداً عن كل المزايدات.

وأكدوا أن البلاد في مرحلة بناء تتطلب من المؤسسة التشريعية أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في إنجاحه واستكماله، خاصة في علاقة بانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفق بيان رئاسة البرلمان.

وقرر المكتب بإجماع الحاضرين دعوة ندوة الرؤساء إلى الانعقاد يوم الثلاثاء 14 نوفمبر/ تشرين الثاني للتداول في هذا الموضوع، على أن يجتمع مكتب المجلس يوم الأربعاء للنظر فيما ستقدمه ندوة الرؤساء من مقترحات وتوصيات.

وقال رئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري، الأربعاء، إن البرلمان أصبح يتاجر بالقضية الفلسطينية، تعقيباً منه على الجدل الأخير خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع الذي أثاره عدد من النواب.

وأضاف لإذاعة شمس المحلية: “كتلة تتبع حركة النهضة من الصفين الثالث والرابع تريد تمرير مشروع القانون لحصر رئيس الجمهورية في الزاوية لأنه اعتبر التطبيع خيانة عظمى. وهناك عدد من النواب يرفعون شعارات فضفاضة ويزايدون ويتاجرون بالقضية في حين أنه لا علاقة لهم أصلاً بالقضية”.

وختم بالقول إن “الجدل الذي أثاره عدد من نواب الشعب حول مشروع قانون تجريم التطبيع مجرد حملة انتخابية شعبوية انتهازية من الطراز الأول”.

وكان النائب بلال المشري اتهم رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بتعطيل المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع، وطالبه بالكشف عن فحوى “اتصالاته شبه اليومية” مع السفير الأمريكي، جوي هود.

واعتبر أن بودربالة “أصبح عائقاً لتمرير مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك بسبب محاولة تعطيل الجلسة العامة وتأجيلها في مرحلة ثانية دون أي سند قانوني، في محاولة منه لقبر القانون على غرار المجالس النيابية السابقة”.

يذكر أن سيرين مرابط، مساعدة رئيس البرلمان التونسي، كشفت عن “ضغوط أمريكية” لسحب مشروع قانون تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى “رسالة تلقتها وزارة الخارجية من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بعد رفض رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة استقبال السفير الأمريكي بسبب مواقف بلاده من العدوان على غزة”.

فيما وجه حزب التيار الشعبي نداء إلى “أبناء الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، من أجل تصعيد كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة في كل الساحات”.

ودعا في بيان أصدره الأربعاء إلى “تسليط كل الضغط على الأنظمة العربية والإسلامية لإجبارها على اتخاذ موقف داعم للحق الفلسطيني، وإجبار العدو الصهيوني على وقف العدوان، وفتح المعابر الحدودية مع غزة وفرض دخول المساعدات الإنسانية إليها”.

كما دعا التيار الشعبي إلى التظاهر في الشوارع العربية وفي الدول الإسلامية والمطالبة بغلق سفارات العدو في الدول المطبّعة وإلغاء كل الاتفاقيات معه وسحب ما سمي “بالمبادرة العربية للسلام”.

وأكد ضرورة “استدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي وأمريكا وإبلاغهم رفض ما يقوم به الكيان الصهيوني والتنديد بدعمهم له وصولاً إلى طرد هؤلاء السفراء وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دول العدوان وسحب الاعتراف بكيان العدو”.

كما طالب بإطلاق حملة عالمية للمقاطعة الاقتصادية لدول العدوان ومنتجاتها، وتفعيل سلاح المقاطعة الطاقية والتهديد بوقف تصدير البترول والغاز إلى دول العدوان مادام يُستخدم في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني مع دعوة المنظمات الحقوقية العربية والعالمية إلى مطاردة قادة الحرب الصهاينة أمام المحاكم الدولية.

في حين طالب الأمين العام لحزب مسار 25 يوليو/ تموز محمود بن مبروك، الرئيس قيس سعيد بإجراء “استفتاء شعبي حول قانون زجر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، في إطار تأكيد دعم تونس للقضية الفلسطينية”.

ودعا رئيس الجالية الفلسطينية في تونس سيف الدين قريني، خلال ندوة صحافية في العاصمة، كافة المجتمعات المدنية والشعوب العربية كي تكون “أكثر فاعلية وتأثيراً للضغط على المستوى الرسمي من أجل مواجهة الأحداث الدامية التي تجري في فلسطين حالياً، وحتى تواجه تمادي الكيان الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني”.

وقال إن “سياسة الفلسطينيين منذ مئة عام في مقارعة الكيان الصهيوني الغاشم هو الصمود إلى أن يستعيد العالم العربي عافيته”.