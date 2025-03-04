البرلمان العربي يسلم مدعي “الجنائية” خطابا بشأن جرائم الاحتلال في غزة

غزة – “القدس العربي”:

سلم وفد من البرلمان العربي، المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، خطابا من رئيس البرلمان العربي، يؤكد فيه مضي البرلمان في جمع الأدلة والوثائق اللازمة للجرائم المرتكبة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني.

واستعرض وفد البرلمان العربي برئاسة النائب أحمد الجبوري نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب ناصر أبو بكر، نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان، بحضور سفير دولة فلسطين لدى هولندا عمار حجازي، خلال اللقاء بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والفريق القانوني المساعد له، جهود البرلمان في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وإصداره قرارا بتشكيل فريق معني بتقديم شكوى ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي ارتكب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني”.

قام وفد البرلمان العربي بالإعراب عن رغبة البرلمان العربي، في مشاركة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إحدى جلسات البرلمان العربي، للاستيضاح منه عن مسار القضية الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية

وتخلل اللقاء حسب بيان للبرلمان العربي وصلت “القدس العربي” نسخة منه، التأكيد للمدعي العام للجنائية أنه سيسلم الأدلة والوثائق التي تدين الاحتلال للمحكمة في أقرب وقت ممكن.

كما قام وفد البرلمان العربي بالإعراب عن رغبة البرلمان العربي، في مشاركة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إحدى جلسات البرلمان العربي، للاستيضاح منه عن مسار القضية الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية.

والجدير ذكره أن البرلمان العربي شكل فريقًا ضم الجبوري وأبو بكر والنائبة إحسان زهدي بركات عضو لجنة فلسطين، وذلك لإعداد شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية توثق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها كيان الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، على مدار خمسة عشر شهرًا من أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى إعلان وقف إطلاق النار.